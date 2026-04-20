Vejáre vrások ju hnevajú, ale tvár si napichať nedá. Kvetka Horváthová prehovorila o prijímaní starnutia
Nie každá žena chce bojovať s časom.
Nie každá žena má potrebu bojovať s časom. Kým niektoré hľadajú spôsoby, ako zastaviť vrásky, moderátorka Kvetka Horváthová hovorí o niečom úplne inom – o pokoji, ktorý prichádza s ich prijatím.
Otvorene priznáva, že zmeny na tvári si všíma. No namiesto frustrácie si vybrala postoj, ktorý je v dnešnej dobe skôr výnimkou než pravidlom.
Prirodzené zmeny
Ako prezradila známa moderátorka pre Koktejl, nehrá sa na to, že čas stojí. Práve naopak, rozdiely medzi staršími a novšími fotografiami vidí úplne jasne.
„Nemám pocit, že vyzerám rovnako. Občas si pozriem nejaké fotky spred roka a vidím, že človek sa normálne prirodzene mení, prirodzene sa mu robia všelijaké vrásky všade,“ priznala s tým, že aj keď sa človek môže cítiť stále rovnako, realita na tvári sa mení. A práve to býva moment, keď si mnohí začnú uvedomovať, že starnutie sa nedá zastaviť.
Úprimné priznanie
Vrásky pritom nie sú pre nikoho úplne jednoduchou témou. Kvetka otvorene hovorí aj o chvíľach, keď ju vlastný odraz v zrkadle nepotešil. „Minule som bola taká trošku... bola som nahnevaná na tie vrásky, čo mám okolo očí, že, pane bože, aké vejáre už tam mám,“ priznala bez prikrášľovania.
Práve táto úprimnosť je blízka mnohým ženám. Nie je to o tom, že by podobné pocity nemala – ale o tom, čo nasleduje potom.