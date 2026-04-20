Kolóna sa nehýbala a dieťatku klesali hodnoty. Jozef sa po zúfalej prosbe o pomoc postaral o malý zázrak
Strach o päťmesačného Jakubka rástol každou minútou.
Kolóna sa nehýbala a v aute rástlo napätie. Rodičia sledovali svojho päťmesačného synčeka so zdravotnými problémami a vedeli, že čas tentokrát nehrá v ich prospech. Každá minúta navyše znamenala väčší strach.
Osudná kolóna
Na úseku medzi Ľubochňou a Turanmi sa počas Veľkonočného pondelka tvorili dlhé rady áut. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, práve tam sa ocitla aj rodina s malým Jakubkom, ktorého zdravotný stav si vyžadoval rýchly presun do nemocnice.
Jeho otec napokon urobil jediné, čo mu v tej chvíli napadlo – oslovil muža na motorke, ktorý sa nachádzal neďaleko. Prosil o pomoc. Jozef, policajt z Okresného dopravného inšpektorátu v Ružomberku, neváhal ani chvíľu.
Situáciu rýchlo vyhodnotil a rozhodol sa konať. To, čo nasledovalo, prinieslo rodine šancu dostať sa včas tam, kde potrebovali. Počas služby zabezpečil vozidlu s chorým dieťaťom sprievod cez kolónu.