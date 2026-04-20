Je klasický rodinný typ, deti by milovala. Helena Vondráčková prehovorila o dlhoročnej bolestivej téme
Cesta českej speváckej divy na vrchol si vybrala svoju daň najmä v jej osobnom živote.
Je slávna, úspešná a na hudobnom výslní je už desiatky rokov. Jedna z najväčších popových hviezd nielen v Česku, ale aj na Slovensku vždy pôsobí profesionálne. Málokto by však očakával, že Helena Vondráčková ukrýva za perfektne upraveným zovňajškom viacero tráum z minulosti. Osudové šťastie a lásku síce našla v náručí druhého manžela Martina, vlastné deti ale nikdy nemala a v podcaste u Čestmíra Strakatého nedávno bolestivo priznala, že človek asi nemôže mať nikdy všetko na svete.
Úspech si vybral daň
Helenu Vondráčkovú bavil spev už v detstve a na to, že má výborný hudobný sluch, prišiel práve jej otec. „Tak s nami, so mnou a s mojím bratom, hral na klavíri, skúšal nás, spievali sme si, učil nás pesničky,“ nostalgicky prezradila speváčka v relácii 13. komnata Českej televízie.
Keď v roku 1964 vyhrala spevácku súťaž Hľadáme nové talenty a v tom istom roku nahrala pieseň Červená rieka, nasledoval raketový vzostup v jej kariére. O rok na to sa potom umiestnila na prvom mieste v ankete Zlatý slávik. Značný úspech dosiahla v rámci Tria Golden Kids, v ktorom účinkovala spolu s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom, no od roku 1970 už potom začala vystupovať sólovo.
Napriek bohatej a úspešnej kariére si však speváčkina cesta na vrchol vybrala svoju daň, a to najmä v osobnom živote. Šťastie síce našla na druhýkrát pri manželovi Martinovi, nikdy sa ale nestala matkou.