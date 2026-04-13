Bušovci vysadili pre Slovákov 250-tisíc narcisov. Pán Štefan vie, ako vám kytička vydrží čo najdlhšie
Bušovci vysadili pre Slovákov 250-tisíc narcisov. Pán Štefan vie, ako vám kytička vydrží čo najdlhšie

Štefan Buš.
Štefan Buš. — Foto: Facebook - Annamaria Gyepes

Žlté more pri Nitre očarilo Slovákov.

Na poliach pri Kolíňanoch v okrese Nitra to dnes vyzerá ako zo sna. Žlté more narcisov sa jemne vlní vo vetre a láka každého, kto ide okolo. Ako informovala televízia JOJ, za touto krásou sa skrýva príbeh plný trpezlivosti, odhodlania a lásky, ktorá trvá už celé desaťročia.

Musí to byť v srdci

Pán Štefan Buš s manželkou majú na svojich poliach desaťtisíce narcisov a radosť z nich si nenechávajú len pre seba. Už druhý rok organizujú samozber, vďaka ktorému si ľudia môžu prísť kvety natrhať vlastnoručne. Prvé narcisy pritom s manželkou zasadili ešte pred 40 rokmi. Ich cieľ bol jednoduchý – robiť radosť iným. Dnes sa za rozkvitnutým poľom skrýva obrovský kus práce. Cibuľky pravidelne vyberajú zo zeme, rozdeľujú a znovu sadia, pričom všetko robia ručne.

„Hlavne to okopávanie je dlhá robota,“ priznal pán Štefan v reportáži TV JOJ. Väčšinu narcisov si pritom vypestoval sám zo semienok. Niektoré po odkvitnutí vyberá zo zeme a roky ich pripravuje na ďalšie kvitnutie. Tento rok je na ich poliach viac než 250-tisíc rozkvitnutých narcisov, hoci im počasie neprialo. Dlho nepršalo a kvety potrápil aj silný vietor. Bušovci sa však nevzdali a aj tento rok sa postarali o nádherné pole. „Človek to musí mať v srdci. Prestanem to robiť asi až keď zomriem,“ povedal úprimne pán Štefan.

Aby kytica vydržala

Sezóna narcisov je pritom krátka, trvá len približne tri týždne. Aj preto rodina pozýva ľudí, aby si túto krásu prišli užiť práve teraz. „Narcisy kvitnú tak maximálne tri týždne a potom už pomaličky odchádzajú,“ vysvetlil skúsený pestovateľ, ktorý sa podelil aj o unikátne rady, ako sa z narcisov tešiť čo najdlhšie.

