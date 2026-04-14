Keď mala 13 rokov, mama odháňala starších mužov. Vanessa Šarköziová dnes zažíva lásku, ktorá dospela
Keď sa rozišli, zdalo sa, že je koniec.
Lásku si našla skôr, než stihla dospieť. A hoci ju mnohí vtedy brali len ako detské pobláznenie, ona cítila, že ide o niečo oveľa silnejšie. Vyrastala pred očami verejnosti, medzi koncertmi, turné a reflektormi. Detstvo, aké poznajú iné dievčatá, jej bolo tak trochu vzdialené. No aj v tom všetkom si Vanessa Šarköziová dokázala vytvoriť vlastný svet a v ňom aj miesto pre lásku, ktorá prežila viac než len prvé pobláznenie.
Dnes je z dcéry slávnych hudobníkov žena, ktorá si prešla bolesťou aj pochybnosťami. Práve vtedy, keď sa zdalo, že jej príbeh sa rozpadol, prišiel nový začiatok. Taký, ktorý jej zmení život navždy.
Detstvo pod reflektormi
Vanessa Šarköziová sa narodila do rodiny, kde hudba nebola len koníčkom, ale životným štýlom. Jej rodičia, Silvia a Ernest Šarköziovci, stáli za úspechom známej kapely Cigánski diabli – a ona bola pri tom odmalička.
Detstvo netrávila na ihriskách, ale aj v zákulisí koncertov či na cestách. Sama priznala, že jej život bol vždy plný pohybu a práce. V rozhovore pre portál Azet spomenula, že rodičia pre ňu mali pôvodne úplne iné predstavy. „Naši zo mňa chceli vždy právničku alebo lekárku, ale ja som chcela byť vždy hudobníčkou,“ opísala cieľavedomo.
Hudba ju napokon úplne pohltila. Už ako dieťa získala platinovú platňu a postupne sa stala súčasťou kapely, v ktorej vyrastala.
Popri tom však dospievala aj ako mladé dievča a práve v tom období prišla prvá skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudne. „Prvý deň som sa bozkávala so svojím hereckým kolegom, bola to naša prvá scéna, mala som 15 rokov a bola to moja prvá pusa v živote,“ priznala pre PLUS 7 DNÍ.
Jej dospievanie však nebolo jednoduché. Mama Silvia si spomína, že o dcéru mala často obavy. „Mala som heslo od Vanesskinho notebooku a asi jej chlapci tipovali viac rokov. Aj keď povedala, že má 13, tak ich to neodradilo,“ prezradila pre Nový Čas a dodala, že niektorých mužov musela dokonca sama od dcéry odháňať.
Možno aj preto si Vanessa veľmi skoro uvedomila, aké dôležité je mať pri sebe niekoho, komu môže veriť.