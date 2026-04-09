Nikto nemá 72 detí ako my. Východniar Miro už roky pomáha na miestach, kde iní váhali
Nikto nemá 72 detí ako my. Východniar Miro už roky pomáha na miestach, kde iní váhali
Nikto nemá 72 detí ako my. Východniar Miro už roky pomáha na miestach, kde iní váhali

Miro pomáha sirotám v Ugande už niekoľko rokov. — Foto: Facebook/Miroslav Vrábeľ Cviro, Donio.sk/Pomôžme sirotám v Ugande

Pomoc sirotám v Ugande dnes berie ako poslanie.

Nie každý verí, že pomoc na diaľku má skutočný zmysel. Keď sa Miroslav „Čviro“ Vrábeľ zo Starej Ľubovne rozhodol podporiť siroty v Ugande, stretol sa aj s pochybnosťami. Napriek tomu sa nenechal odradiť a dnes hovorí jasne – jeho srdce mu nedovolí prestať.

Ako prezradil v rozhovore pre portál Prešovak, práve vnútorný pocit ho viedol k tomu, aby pomáhal tam, kde to považoval za správne. Dnes spolu s manželkou podporujú desiatky detí, ktoré by bez pomoci iných nemali takmer nič.

Pomoc bez hraníc

Miroslav sa pomoci venuje už roky. Prostredníctvom občianskeho združenia Kultúra so srdcom sa najskôr zameral len na Slovensko – najmä na deti so zdravotným znevýhodnením a rodiny, ktoré sa ocitli v náročnej situácii. Pomoc postupne rástla aj vďaka benefičným koncertom.

„Začalo to v Starej Ľubovni, pokračovalo to aj v Prešove, kde bude už šiesty ročník. Je to veľmi silný moment, keď vieme pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ opísal pre Prešovak. Nezabúda ani na konkrétne miesta, kde pomoc zanechala silnú stopu. Podpora smerovala napríklad aj do Domu svätej Anny v Starej Ľubovni, ktorý pomáha rodinám s malými deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Aj napriek pochybnostiam

Príbeh pomoci v Ugande sa začal nenápadne. Na občianske združenie sa obrátil muž menom Ábel, ktorý založil sirotinec a požiadal o pomoc. Spočiatku nasledovala len všeobecná komunikácia na diaľku, no rozhodujúci moment prišiel až neskôr.

„Presvedčila ma žena, ktorá povedala, že som mu to sľúbil, tak som dodržal slovo,“ priznal Miro s tým, že prvých 400 eur poslali bez toho, aby vedeli, čo všetko z toho vznikne.

Čas mu dal za pravdu

Nie všetci však jeho rozhodnutie chápali. Niektorí ho odhovárali a varovali pred možným podvodom. A hoci spočiatku Ábelovi sám nedôveroval a naliehal aby mu neustále posielal fotografie ako dôkazy, neskôr sa rozhodol dôverovať vlastnému pocitu.

Veril, že pomoc má zmysel – a čas mu dal za pravdu. „Bolo mi ľúto, že som na neho bol taký tvrdý. On na to nemá čas, popri takej práci mi ešte posielať fotografie,“ priznal úprimne po tom, ako spoznal krutú realitu.

Silné stretnutie a veľká bieda

