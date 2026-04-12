Detstvo na fare jej dalo viac než len spomienky. Veronike zo Sľubu dodnes ľudia kladú zvedavé otázky
Herečka, ktorú si diváci obľúbili ako Veroniku Hanúskovú zo seriálu Sľub, si z detstva nesie silné hodnoty.
Diváci ju poznajú ako sebavedomú a niekedy aj drzú mladú ženu. V súkromí však vyrastala v úplne inom svete – v prostredí, kde sa dni riadili nielen povinnosťami, ale aj vierou, hudbou a silným rodinným putom.
Herečka Anna Magdaléna Hroboňová, ktorá je známa aj ako mladá mamička Veronika Hanúsková zo seriálu Sľub, dnes otvorene hovorí o detstve, ktoré bolo iné, než zažívala väčšina jej rovesníkov. Ako uviedla pre svetevity.sk, vyrastala ako dcéra evanjelických farárov, pričom práve to v ľuďoch dodnes vyvoláva zvedavosť.
Medzi otázkami
Zatiaľ čo ona sama svoje zázemie berie prirodzene, okolie ho často vníma ako niečo nezvyčajné. „Sem-tam sa na to pýtajú, ale mám pocit, že skôr s akousi potrebou zapárať do toho, že moji rodičia sú evanjelickými farármi, kým ja som si vybrala povolanie, ktoré je často s predsudkami považované za povrchné, v niečom až nemorálne,“ priznala.
Ešte viac než jej profesia však ľudí zaujíma veľkosť rodiny, v ktorej vyrastala. Otázky prichádzajú priamo a bez okolkov. „Ľudia si pomyslia všeličo, napríklad či rodičia ako farári šesť detí mať museli. Samozrejme, že nemuseli, ale ja som úprimne rada, že mám päť súrodencov,“ vysvetlila s odstupom.