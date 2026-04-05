Toto sa vás nikdy nespýtame. Policajti upozorňujú na sofistikovaný podvod, v ktorom ide o veľké peniaze
Na toto si dajte pozor, odkazujú strážcovia zákona.
Vynaliezavosť podvodníkov nepozná hranice. Na to, aby od vás vylákali vaše ťažko zarobené peniaze, sa neštítia vymýšľať stále nové a nové metódy, ktoré pôsobia čoraz dôveryhodnejšie. Na jednu z nich teraz upozorňujú aj skutoční policajti – v hlavnej úlohe sú falošné preukazy a fotografie, ktoré dokážu zmiasť nejedného vystresovaného Slováka.
Falošné preukazy a fotografie
Ako vysvetľujú strážcovia zákona, podvodník kontaktuje svoju obeť a predstaví sa ako vyšetrovateľ z kriminálnej polície. „V tomto konkrétnom prípade sa podvodník snažil presvedčiť svoju obeť, že nejaká osoba si chcela zobrať úver v hodnote 15000 eur v banke na jej meno,“ opisujú novú metódu, podľa ktorej táto osoba vraj mala „splnomocnenie“ od obete.
Úver jej vraj schválili, no peniaze nepustili, lebo sa im niečo nezdalo, preto mali upovedomiť „kriminálku“. „Po tejto vymyslenej legende sa podvodník dopytoval na osobné informácie a informácie o účte potenciálnej obete," upozorňujú policajti, podľa ktorej sa podvodník usiloval dodať vážnosť celej situácii tým, že obeti poslal falošný policajný preukaz a fotografiu „podozrivého“.
Pozor na stres
Aby vás podvodníci nenachytali na hruškách, policajti ponúkajú dôležité, no jednoduché rady. V prvom rade odporúčajú nepodľahnúť stresu – podvodníci totiž pracujú tak, aby svoju obeť postupne zlomili a dostali sa k údajom z jej karty, prípadne aby peniaze odovzdala osobne.