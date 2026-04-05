Tajne si vzala najväčšieho chlapa, ktorého jej poslal vesmír. Lucie Bílá a Radek oznámili krásnu novinku
Lásku našla, keď sa schovala za najväčšieho chlapa.
Na začiatku vzťahu pred ním kľučkovala dokonca ho raz poslala preč. „Som rada, že sa nenechal odohnať a že ho vedľa seba mám, pretože som si v jednu chvíľku dovolila alebo rozhodla sa dovoliť si byť šťastná,“ vraví dnes spokojná Lucie Bílá o svojom partnerovi Radkovi, s ktorým sa rozhodli povýšiť vzťah na vyššiu úroveň. Urobili to naozaj originálne a z ich nečakanej novinky mnohým padla sánka.
Schovala sa za najväčšieho chlapa
Speváčka dlhé roky nemala šťastie v láske – za sebou mala viaceré neúspešné vzťahy a dvakrát sa dokonca rozviedla. Napokon sa v jej živote objavil o 17 rokov mladší fitness tréner Radek Filipi, ktorého stretla na premiére obnovenej opery Carmen. Radek tam bol so svojou mamou a Lucie sa v priestoroch, kde sa práve konalo posedenie, snažila utiecť pre davom ľudí.
„Schovala som sa za toho najväčšieho chlapa, ktorý tam bol so slovami, že tu som so svojím novým priateľom a chceme mať chvíľu iba pre seba,“ prezradila Lucie s úsmevom pre český Deník. Radek ako správny džentlmen nezaváhal a ihneď spolupracoval.
Tajný obrad
A hoci Radkova cesta k jej srdcu nebola jednoduchá, on vytrval aj napriek neúspešným pokusom, až si Lucku napokon získal. „Myslím, že ľudia, ktorí sa majú stretnúť, sa jednoducho stretnú,“ vravela speváčka pre iDnes.cz a dodala, že pri mladšom mužovi prežíva nie mesiace, ale roky lásky – dnes sú spolu už 11 rokov.
Pravdivosť týchto slov dvojica potvrdila na Bielu sobotu, keď priateľom prezradila veľké tajomstvo. „Búši mi srdce,“ priznala počas narodeninovej oslavy, keď sa chystala pochváliť „krásnym projektom, ktorý som pre vás pripravila“. Následne pustila video.