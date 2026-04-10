Vo vlastnom byte robíme chyby, ktoré nás potichu deptajú. Odborníci upozornili na riziká moderného bývania
Domov nemusí byť vždy bezpečné miesto.
Väčšina ľudí rieši problém až vtedy, keď niečo nefunguje. Necítime sa dobre, sme podráždení, nevieme sa sústrediť. Dôvod pritom často nehľadáme tam, kde by sme mali – vo vlastnom dome či byte.
Podľa portálu Mikolmarmi odborníci upozorňujú, že prostredie, v ktorom žijeme, má priamy vplyv na našu psychiku. Nejde len o pocit pohodlia. Ide o to, ako náš mozog spracúva priestor, v ktorom trávime väčšinu dňa a to aj vtedy, keď tomu nevenujeme pozornosť.
Priestor a hlava
Environmentálna psychológia ukazuje, že naše vnímanie domova nie je náhodné. Ako uvádza Science Direct, prostredie okolo nás ovplyvňuje emócie aj správanie viac, než si uvedomujeme. Mozog neustále vyhodnocuje, či je priestor prehľadný, či sa v ňom vieme orientovať a či pôsobí príjemne. Ak tieto podmienky neplní, môže sa objaviť nepokoj alebo únava. Aj keď na to neexistuje zjavný dôvod.
Výskum publikovaný v National Library of Medicine zároveň poukazuje na to, že ľudia si nevyberajú bývanie len prakticky. Ich voľba často súvisí s tým, ako sa chcú cítiť – niekto hľadá stimulujúce prostredie, iný potrebuje pokoj a stabilitu.
Moderné nemusí byť dobré
Problém nastáva najmä vtedy, keď je priestor zahltený. Nemusí ísť len o neporiadok, ale aj o nadbytok vizuálnych podnetov – farieb, predmetov či otvorených plôch bez jasného účelu.