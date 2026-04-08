Ema pobláznila Slovákov. Mladá cestovateľka v čase zažila výbuch Černobyľu a našla i Jánošíkov poklad
Ema pobláznila Slovákov. Mladá cestovateľka v čase zažila výbuch Černobyľu a našla i Jánošíkov poklad
Ema pobláznila Slovákov. Mladá cestovateľka v čase zažila výbuch Černobyľu a našla i Jánošíkov poklad

Ema svojimi videami pobláznila Slovákov.
— Foto: Instagram @casotulka

Získala si nečakanú popularitu.

Pozorovala dinosaurov, ocitla sa v centre diania Slovenského národného povstania a bez problémov sa dostala aj na Spartakiádu. Znie to ako výmysel, no tisíce Slovákov dnes sledujú profil, ktorý posúva hranice reality – a robí to spôsobom, ktorý si získal nečakanú popularitu.

Ako uvádza portál Interez, na sociálnych sieťach sa rozšíril trend tzv. „cestovateľov v čase.“ AI postava Ema, vystupujúca na profile Časotulka, totiž divákov neberie len do vzdialených krajín, ale priamo do momentov, ktoré formovali naše dejiny a ktoré sú nám blízke.

Profil si postupne získal čoraz väčšiu pozornosť – sledujú ho tisíce ľudí a niektoré videá dosahujú státisíce pozretí. Ema sa v nich objavuje na miestach a v obdobiach, ktoré Slováci dobre poznajú alebo si ich aspoň vedia predstaviť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedno z najvýraznejších videí ju zachytáva priamo na Spartakiáde v roku 1985. Sleduje davy cvičiacich, pridáva sa k nim a opisuje atmosféru, ktorá pôsobí monumentálne. „Teraz už chápem, prečo sa takéto veci zapisujú do histórie navždy,“ hovorí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jej „cesty“ však pokračujú aj ďalej. Ocitla sa napríklad v Terchovej v 18. storočí, kde stretáva pastierov rozprávajúcich legendy o Jánošíkovi. Nechýba ani stretnutie so samotným zbojníkom či objavenie pokladu, ktorý podľa povestí ľudia hľadajú celé generácie.

Tamagoči aj Nokia 3310

