Mladý montér z Oravy spadol z 38 metrov, lekári ho ratujú mesiace. Olivera konečne previezli na Slovensko
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mladý montér z Oravy spadol z 38 metrov, lekári ho ratujú mesiace. Olivera konečne previezli na Slovensko
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Kvetka Horváthová / Ilustračné foto.

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Nebola tam iskra ani láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Petra Dubayová nežijú podľa učebnice

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou.

Keď dva dni vynášal smeti, myslela, že ho zabije. Vlado Voštinár sa s manželkou udobruje v posteli

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Kvetka Horváthová / Ilustračné foto.

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Kristína Turjanová / S rodinou.

To je katastrofa, zhíkla, keď zistila jeho vek. Kristína Turjanová našla v mladšom Maťovi pevné zázemie

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Ilustračný obrázok

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

SLEDUJE NÁS 207 240 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mladý montér z Oravy spadol z 38 metrov, lekári ho ratujú mesiace. Olivera konečne previezli na Slovensko

— Foto: Instagram @pomocpreolivera

Rodina sa bála najhoršieho, no dnes ďakuje za zázrak.

Minulé leto zasiahla Slovensko správa o jednom z najvážnejších pracovných nešťastí našincov v zahraničí. Dvaja mladí montéri z Oravy sa v Nemecku zrútili z výšky približne 38 metrov a ich životy sa v jednej sekunde úplne zmenili.

Kým Martin sa po dlhých mesiacoch vrátil domov už začiatkom mesiaca, jeho kamarát Oliver zostával naďalej v nemeckej nemocnici v oveľa vážnejšom stave. Dnes však prišla správa, na ktorú čakali nielen jeho najbližší, ale aj stovky ľudí, ktorí jeho príbeh sledujú a podporujú. Oliver je už na Slovensku.

Náročný transport

Prevoz nebol vôbec samozrejmosťou. Ako napísala jeho rodina na sociálnej sieti, po náročnej operácii hlavy lekári transport sanitkou na viac ako 1 200 kilometrov neodporúčali. Jedinou bezpečnou možnosťou tak bol repatriačný let.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Oliver Gostík I Oficiálna zbierka (@pomocpreolivera)

Olivera najskôr previezli z nemeckého Gailingenu na letisko vo Friedrichshafene. „Keď sa dvere lietadla zatvorili, strach sa mi miešal s nádejou,“ opísala jeho rodina silné momenty pred odletom.

Lietadlo Ministerstva obrany následne smerovalo na Slovensko, kde v popoludňajších hodinách pristálo v Poprade. „Na Slovensku. Doma,“ uviedli blízki. Podľa ich slov Oliver celý prevoz zvládol bez komplikácií a následne ho previezli na ARO vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Silné okamihy

Za posledné mesiace prežila rodina množstvo ťažkých chvíľ, ale aj momenty, na ktoré nezabudnú. „Oliverove posledné dni v Gailingene boli plné emócií, smiechu, prekvapení a nekonečnej lásky,“ opísala rodina v jednom z príspevkov na Instagrame.

Prečítajte si tiež: Príbeh Olivera a Martina, ktorí prežili pád z 38 metrov, sleduje celé Slovensko. Rodiny prosia o pomoc

Silný moment priniesol aj 13-ročný chlapec na vozíku. „So svojím bratom ušetril z vreckového 30 eur, za ktoré Oliverovi kúpili túto malú drobnosť. Taká malá vec a predsa tak veľká ukazuje - že láska, súcit a odvaha žiť s otvoreným srdcom majú zmysel aj v tých najťažších chvíľach,“ opísali s vďačnosťou darček na pamiatku.

Malé veľké kroky

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…