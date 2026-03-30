Mladý montér z Oravy spadol z 38 metrov, lekári ho ratujú mesiace. Olivera konečne previezli na Slovensko
Rodina sa bála najhoršieho, no dnes ďakuje za zázrak.
Minulé leto zasiahla Slovensko správa o jednom z najvážnejších pracovných nešťastí našincov v zahraničí. Dvaja mladí montéri z Oravy sa v Nemecku zrútili z výšky približne 38 metrov a ich životy sa v jednej sekunde úplne zmenili.
Kým Martin sa po dlhých mesiacoch vrátil domov už začiatkom mesiaca, jeho kamarát Oliver zostával naďalej v nemeckej nemocnici v oveľa vážnejšom stave. Dnes však prišla správa, na ktorú čakali nielen jeho najbližší, ale aj stovky ľudí, ktorí jeho príbeh sledujú a podporujú. Oliver je už na Slovensku.
Náročný transport
Prevoz nebol vôbec samozrejmosťou. Ako napísala jeho rodina na sociálnej sieti, po náročnej operácii hlavy lekári transport sanitkou na viac ako 1 200 kilometrov neodporúčali. Jedinou bezpečnou možnosťou tak bol repatriačný let.
Olivera najskôr previezli z nemeckého Gailingenu na letisko vo Friedrichshafene. „Keď sa dvere lietadla zatvorili, strach sa mi miešal s nádejou,“ opísala jeho rodina silné momenty pred odletom.
Lietadlo Ministerstva obrany následne smerovalo na Slovensko, kde v popoludňajších hodinách pristálo v Poprade. „Na Slovensku. Doma,“ uviedli blízki. Podľa ich slov Oliver celý prevoz zvládol bez komplikácií a následne ho previezli na ARO vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Silné okamihy
Za posledné mesiace prežila rodina množstvo ťažkých chvíľ, ale aj momenty, na ktoré nezabudnú. „Oliverove posledné dni v Gailingene boli plné emócií, smiechu, prekvapení a nekonečnej lásky,“ opísala rodina v jednom z príspevkov na Instagrame.
Silný moment priniesol aj 13-ročný chlapec na vozíku. „So svojím bratom ušetril z vreckového 30 eur, za ktoré Oliverovi kúpili túto malú drobnosť. Taká malá vec a predsa tak veľká ukazuje - že láska, súcit a odvaha žiť s otvoreným srdcom majú zmysel aj v tých najťažších chvíľach,“ opísali s vďačnosťou darček na pamiatku.