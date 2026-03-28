Herec Matúš Kvietik otvorene o páde na dno: Bol som feťák. Rozflákal som všetko, 13 mesiacov som čistý
Ja som sa tým skoro zabil a vtedy si povedal – dosť, priznal.
Herec Matúš Kvietik, ktorého diváci poznajú zo seriálov Dunaj, k vašim službám či Nemocnica, urobil niečo, na čo na Slovensku stále nemá odvahu veľa známych ľudí. Bez pózy, bez prikrášľovania a bez snahy vyzerať lepšie priznal, že roky bojoval so silnou závislosťou. „Som bývalý feťák,“ povedal otvorene v podcaste DazPo – Ďalší zbytočný podcast Matuš, ktorý rok a pol fungoval na kokaíne denne.
Rozflákal všetko
„Fungoval som gram... gram aj pol... každý deň vkuse – po dobu rok aj pol,“ priznal o svojom období užívania kokaínu. Drogy mu nebrali len peniaze. Brali mu čas, pokoj aj schopnosť normálne fungovať. Sám priznal, že vedel rozflákať všetko, čo zarobil, a že závislosť ho dostala do momentov, ktoré sú dnes síce absurdné, no vtedy boli realitou.
„Vidím, že aha, ešte tu zostal nejaký koks, tak som zobral kreditku a začal som si to tam rajbať... vtiahol som to do seba a uvedomil som si, že som sfúkol vtáčie h*vno,“ spomínal na to, aké veci dokážu urobiť drogy s hlavou človeka. „Máš chuť pretiahnuť aj arašídy,“ povedal bez servítky a tým vystihol, ako veľmi dokáže závislosť skresliť realitu.
Štyri gramy za tri hodiny
Ešte desivejší bol moment, keď si uvedomil, kam až sa dostal. V podcaste priznal, že jeho život visel doslova na vlásku. „V jeden večer som si kúpil štyri gramy a vyfúkal som to za tri hodiny. Bol som ďalších 30 hodín hore a myslel som, že zdochnem,“ spomínal. Práve vtedy mu došlo, že už nejde len o „zlé obdobie“, ale o život. „Ja som sa tým skoro zabil a vtedy si povedal – dosť,“ priznal.
Pred pár dňami sa k neľahkej téme vrátil aj v Ranných novinách TV JOJ, kde vysvetlil, prečo sa rozhodol hovoriť verejne.