Herec Matúš Kvietik otvorene o páde na dno: Bol som feťák. Rozflákal som všetko, 13 mesiacov som čistý
Herec Matúš Kvietik otvorene o páde na dno: Bol som feťák. Rozflákal som všetko, 13 mesiacov som čistý
Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Zuzana Porubjaková / S Táňou Pauhofovou.

Plakala a mala pocit, že už nebude šťastná. Zuzana Porubjaková až neskôr ocenila, kam ju rodičia poslali

Kristína Turjanová / S rodinou.

To je katastrofa, zhíkla, keď zistila jeho vek. Kristína Turjanová našla v mladšom Maťovi pevné zázemie

Muzikál Život na dva ťahy / Soňa Müllerová

Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle

Hádanka.

Keď boli na dne, spávali na matraci z charity. Tejto dievčine sa smiali za to, ako vyzerala, dnes je ikonou

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Prechádzajúci vlak navždy zmenil jej život. Pomôžme Natálke pokračovať v boji o lepšiu budúcnosť

Ilustračná fotografia.

Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Herec Matúš Kvietik otvorene o páde na dno: Bol som feťák. Rozflákal som všetko, 13 mesiacov som čistý

Foto: Promo fotografie TV Markíza (Dunaj, k vašim službám); Instagram - @matuskvietik

Ja som sa tým skoro zabil a vtedy si povedal – dosť, priznal.

Herec Matúš Kvietik, ktorého diváci poznajú zo seriálov Dunaj, k vašim službám či Nemocnica, urobil niečo, na čo na Slovensku stále nemá odvahu veľa známych ľudí. Bez pózy, bez prikrášľovania a bez snahy vyzerať lepšie priznal, že roky bojoval so silnou závislosťou. „Som bývalý feťák,“ povedal otvorene v podcaste DazPo – Ďalší zbytočný podcast Matuš, ktorý rok a pol fungoval na kokaíne denne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozflákal všetko

„Fungoval som gram... gram aj pol... každý deň vkuse – po dobu rok aj pol,“ priznal o svojom období užívania kokaínu. Drogy mu nebrali len peniaze. Brali mu čas, pokoj aj schopnosť normálne fungovať. Sám priznal, že vedel rozflákať všetko, čo zarobil, a že závislosť ho dostala do momentov, ktoré sú dnes síce absurdné, no vtedy boli realitou.

Prečítajte si tiež: Už roky žije s patologickou depresiou. Život Matúša Kvietika v jednom momente zmenila dcérka

„Vidím, že aha, ešte tu zostal nejaký koks, tak som zobral kreditku a začal som si to tam rajbať... vtiahol som to do seba a uvedomil som si, že som sfúkol vtáčie h*vno,“ spomínal na to, aké veci dokážu urobiť drogy s hlavou človeka. „Máš chuť pretiahnuť aj arašídy,“ povedal bez servítky a tým vystihol, ako veľmi dokáže závislosť skresliť realitu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štyri gramy za tri hodiny

Ešte desivejší bol moment, keď si uvedomil, kam až sa dostal. V podcaste priznal, že jeho život visel doslova na vlásku. „V jeden večer som si kúpil štyri gramy a vyfúkal som to za tri hodiny. Bol som ďalších 30 hodín hore a myslel som, že zdochnem,“ spomínal. Práve vtedy mu došlo, že už nejde len o „zlé obdobie“, ale o život. „Ja som sa tým skoro zabil a vtedy si povedal – dosť,“ priznal.

Prečítajte si tiež: Každý deň vypil liter vodky a bol na dne. Joža Kubániho zachránili kolegovia, od ktorých dostal druhú šancu

Pred pár dňami sa k neľahkej téme vrátil aj v Ranných novinách TV JOJ, kde vysvetlil, prečo sa rozhodol hovoriť verejne.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…