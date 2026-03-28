Slovenské Niagarské vodopády ležia pár metrov od cesty, no pozná ich málokto. Ľudia ich začali objavovať
Skrytý poklad Turca sa stáva obľúbeným miestom pre turistov aj fotografov.
Nepotrebujete cestovnú kanceláriu, ani pas. Stačí natankovať nádrž a vyraziť na miesto len na skok od Žiliny – presnejšie do regiónu Turiec. Práve tam sa ukrýva prírodný úkaz, ktorý mnohí začali prezývať slovenské „Niagarské vodopády".
Väčšina ľudí prejde bez povšimnutia
Ako informuje portál Žilinak.sk, na prvý pohľad pôsobí nenápadne. Leží totiž len pár metrov od cesty II/519 medzi obcami Turčiansky Ďur a Ležiachov. Väčšina vodičov okolo neho prejde bez povšimnutia – najmä počas jari a leta, keď ho zakrýva hustá zeleň.
Stačí však zastaviť a prejsť krátky úsek pešo. Pred očami sa zrazu otvorí scenéria, ktorú by na tomto mieste čakal len málokto. Na potoku Vríca, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Turiec, sa rozprestiera široký vodopád s pokojnou, no pôsobivou silou. Práve jeho tvar a šírka padajúcej vody pripomínajú známu svetovú atrakciu.
Miestni aj návštevníci preto tomuto miestu dali meno, ktoré v posledných rokoch zdomácnelo – Turčianske Niagary. Hoci s originálom na hraniciach Kanady a USA sa nedajú porovnávať veľkosťou, atmosférou dokážu prekvapiť. Potvrdzujú to aj samotní návštevníci.