Kliklo to, pretože nebola ako iné ženy. Marek Fašiang a Renáta posunuli vzťah o level vyššie
Po rozchode s Terezou Bizíkovou našiel známy herec šťastie po boku novej partnerky.
Keď sa životné cesty Mareka Fašianga a modelky Terezy Bizíkovej rozišli, po jeho boku sa dlhší neobjavovala žiadna žena. Napokon to prišlo – „kliklo to", keď sa stretol s Renátou. Odvtedy už prešiel takmer rok a obom to vo vzťahu náramne klape. Marek svoju lásku už dokonca zoznámil aj s dcérkou Olíviou. A ako v rozhovore pre portál Diva.sk prezradila samotná Renáta, obaja svoj vzťah už stihli posunúť aj o level vyššie.
Výnimočne komplexná
Herec a moderátor bol po rozchode dlhšiu dobu sám, na lásku ale nezanevrel a doprial si aj rande. „Za posledný rok som spoznal viacero žien a každá mala to svoje, niečo výnimočné, čo sa mi páčilo, čo mi imponovalo a čo ma veľmi zaujalo,“ vysvetlil Marek, ktorý však bol nastavený trochu inak.
„Tam musí byť klik, nejaká nadstavba toho celého. Je strašne veľa krásnych, šikovných a zaujímavých žien. Človek však musí cítiť, že toto je ono,“ uviedol v tom čase v relácii Za oponou. To ešte netušil, čo si na neho osud prichystal.
Komplexná výnimočnosť
Cez partiu kamarátov totiž spoznal o 13 rokov mladšiu brunetku Renátu. „Bol to veľmi jednoduchý príbeh, ktorý ešte stále trvá,” prezradil s dodatkom, že Renáta si ho získala tým, že je iná.