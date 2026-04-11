Svetoví gurmáni rozhodli, kde sú najlepšie reštaurácie so slovenskou kuchyňou. Rebríček vás prekvapí
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 286 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Google Maps

Na tieto miesta nedajú dopustiť ani cudzinci.

Niektoré chute máme spojené s detstvom, rodinou a nedeľnými obedmi u starých mám. Berieme ich ako samozrejmosť – o to väčšie prekvapenie príde, keď sa ukáže, že práve tieto jedlá obdivuje aj svet. Najnovší rebríček ukázal, kde na Slovensku chutia naše tradičné poklady najlepšie. Výsledky mnohých prekvapia.

Svet hodnotí

Za zoznamom stojí portál Taste Atlas, ktorý sa dlhodobo venuje mapovaniu tradičných jedál, surovín aj reštaurácií z celého sveta. Rebríčky zostavuje na základe hodnotení používateľov a pravidelne ich aktualizuje.

Tentoraz sa pozrel práve na Slovensko a vybral miesta, kde podľa hodnotení chutí naša tradičná kuchyňa najlepšie.

5. Vinotéka u františkánov (Skalica)

Na piatej priečke sa objavilo miesto zo Záhoria, ktoré je známe najmä vďaka tradičnému Skalickému trdelníku. Podľa Taste Atlas ide o podnik, kde si túto sladkú klasiku môžete vychutnať v autentickom prostredí spolu s lokálnymi vínami.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SkalicaTuristickaInformacnaKancelaria/posts/pfbid02mNWGarXzNVHq2XT4qFzn3gfRiAm2zH2SUx8BHtCPBuQx31ypt4ZPHXikJGmQDhyol

4. Koliba Kamzík (Starý Smokovec)

Na štvrtej priečke sa umiestnila tatranská koliba, ktorá boduje najmä svojou kapustnicou. Taste Atlas vyzdvihuje spojenie tradičnej chuti s prostredím, ktoré pripomína slovenské hory a folklór.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Koliba Kamzík (@kolibakamzik)

3. Gurmánsky Grob (Slovenský Grob)

Bronz patrí podniku, ktorý je neodmysliteľne spätý s husacími hodmi. Lokše a husacina patria medzi jedlá, pre ktoré sa sem vracajú návštevníci z celého Slovenska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Husacina Gurmánsky Grob (@husacina_gurmansky_grob)

2. Biofarma Príroda – Salaš Stupava

Druhé miesto obsadilo miesto neďaleko hlavného mesta, kde stavajú na čerstvých surovinách a tradičných receptoch. Ako uvádza Taste Atlas, návštevníci tu oceňujú najmä bryndzové halušky a strapačky pripravené z farmárskych produktov.

Víťaz mnohých prekvapil

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

