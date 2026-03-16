VIDEO: Zdedila som nohy tatarského poníka, ale bojujem. Ohnivé tango Peti Polnišovej bolo vrcholom večera

Petra Polnišová a Vilém Šíř. — Foto: Instagram - silviagolias; izabeltrutz

Nikdy nebudem mať baletnú postavu, vysvetlila herečka.

„Najviac sa bojím, že sa mu niečo stane,“ vravela s obavami pred druhým kolom Petra Polnišová. Režisér Let's Dance si totiž pre súťažiacich pripravil veľké prekvapenie – namiesto plánovaných tancov mali za päť dní nacvičiť choreografiu iného súťažného páru. Obľúbená herečka mala s Vilémom Šírom zatancovať tango Jakuba Jablonského, v ktorom nechýbala ani zdvíhačka. To, čo nakoniec predviedli na parkete, prekvapilo aj porotcov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava bola tvrdá

„Človek by si možno povedal, že už je starý na takéto zábavy, ale vždy treba samého seba prekvapovať svojimi rozhodnutiami,“ smiala sa v rozhovore pre Plusku Petra Polnišová, ktorá v roku 2009 skončila v Let's Dance na druhom mieste a po 17 rokoch sa do tanca vraj pustila s veľkou vervou.

Prečítajte si tiež: Chcel vedľa seba missku, na inom mu nezáležalo. Tanečník Vilém Šír pri zaujímavej žene všetko prehodnotil

„Príprava bola tvrdá. Viem, veľmi to na mne nevidno, ale naozaj veľa športujem. To je tak, že niektorí ľudia, hoci sa fyzicky hýbu výdatne ako ja, nie sú tie štíhle typy, že by som mala takú baletnú postavu. Ani ju nikdy mať nebudem. Ale podľa mňa, keď som sa videla v kostýme Fera Mikloška, tak sa aspoň zasmejeme,“ podotkla herečka, ktorá sa na sociálnych sieťach stretáva s rôznymi druhmi komentárov a nie všetky sú pozitívne a ľudské.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erotično ako lastovičky

„Nejakí diváci napísali, že ľutujú Vildu, že so mnou musí tancovať. Teraz sa pozerajte, lebo ho naozaj budete ľutovať,“ podotkla s humorom pred náročným tangom, ktoré však odtancovali bravúrne a pochválil ju aj samotný Vilém. „Ja by som chcel pred všetkými oceniť, že my trénujeme tak, ako som počas mojich piatich účastí v Let's Dance ešte netrénoval,“ prezradil Vilém. Po ich tanci stála na nohách celá Incheba a nadšenie neskrývali ani porotcovia, ktorí sa pridali k standing ovation. „Tu lietalo erotično ako lastovičky na jeseň,“ zahlásil Genzer.

