Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov
Odborníci testovali desiatky káv.
Ráno si bez nej mnohí nevedia predstaviť. Niekto ju pripravuje z kapsúl, iný nedá dopustiť na čerstvo pomleté zrná. Pri regáloch v obchode sa pritom často rozhodujeme podľa ceny alebo známej značky. Test obľúbených káv však ukázal, že chuť nemusí vždy súvisieť s cenovkou.
Ako uvádza poľský portál Fakt, veľké porovnanie kávových zŕn prinieslo výsledok, ktorý by čakal málokto. Medzi najlepšie hodnotenými sa totiž objavil aj produkt, ktorý sa predáva za výrazne nižšiu cenu a dokonca má povesť kávy s nie práve príjemnou arómou. Test pripravila nemecká nezisková organizácia Stiftung Warentest, ktorá sa zamerala na celé kávové zrná predávané v bežných obchodoch.
Ako testovali?
Odborníci skúmali dokopy 21 rôznych výrobkov, z ktorých niektoré sú dostupné aj v predajniach na Slovensku. Vzorky posudzovalo päť skúsených degustátorov. Kávu pripravovali v automatickom espresso kávovare a hodnotili najmä jej chuť, ktorá tvorila viac než polovicu celkového hodnotenia.
Okrem toho odborníci sledovali aj ďalšie parametre, napríklad stupeň praženia, obsah kofeínu či vlhkosť kávových zŕn. Ako uvádza portál Fakt, výrobky prešli aj laboratórnymi analýzami.
Vedci kontrolovali prítomnosť mykotoxínov, akrylamidu, ťažkých kovov či minerálnych olejov. Overovali tiež, či údaje na obaloch skutočne zodpovedajú obsahu.