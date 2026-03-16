Obliekla si róbu od Číňana za 18 eur a všetkých prekvapila. Hana Gregorová si za odvahu vyslúžila obdiv
Zažiarila na červenom koberci.
Väčšina dám sa chce na červenom koberci spoločenských a noblesných podujatí predviesť v čo najluxusnejších a najdrahších outfitoch. To však nie je prípad Hany Gregorovej. Na červenom koberci šou Let´s Dance všetkých prekvapila, keď otvorene a úprimne priznala, odkiaľ zohnala svoju róbu a koľko stála.
Svoj večerný outfit doplnila jednoduchou bižutériou, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako luxusný diamantový šperk. Umelkyňa však okamžite vyviedla všetkých z omylu, keď podotkla, že ide o kúsky za pár eur. Za svoj lacný styling si vyslúžila obdiv verejnosti aj fanúšikov, ktorí jej odvahu predviesť na červenom koberci šaty za málo peňazí ocenili.
Za pár eur
Hana Gregorová sa nebojí povedať veci priamo a nahlas. Inak to nebolo ani v prípade prvého kola tanečnej šou Let´s Dance, keď na červenom koberci všetkých prekvapila cenou svojich trblietavých čiernych šiat.
„Chcete pravdu? No, prípravy mi trvali nie viac ako 30 minút a šaty som kúpila v čínskom obchode za 18 eur,“ odpovedala Hana Gregorová priamo na otázku novinárky Plus Jeden Deň, ako dlho sa pripravovala a kde zháňala šaty.
Obdivné komentáre
„Som úprimný človek, nebudem nič predstierať. Sú pekné, jednoduché a páčia sa mi,“ dodala herečka a zároveň prezradila, že šperk na jej krku pripomínajúci diamantový náhrdelník bol tiež len lacnou a jednoduchou bižutériou.