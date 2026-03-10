Striptér na dôchodku radí mužom, ktorí strácajú svoju pýchu. Heňo z Mama, ožeň ma priznal superschopnosť - Dobré noviny
Striptér na dôchodku radí mužom, ktorí strácajú svoju pýchu. Heňo z Mama, ožeň ma priznal superschopnosť

Bývalý striptér Heňo bojuje v legendárnej šou Mama, ožeň ma.
Bývalý striptér Heňo bojuje v legendárnej šou Mama, ožeň ma. — Foto: TV JOJ, Instagram @ henrik_the_aquaman (Foto: @ matusstrapko_photographer, @ half_god__)

Legendárnu šou môžu diváci na obrazovkách Jojky sledovať každý pondelok o 20:40.

„Žena môže byť trocha porobená, ale bez minulosti v Dubaji a Mykonose!“ Takto nekompromisne si svoju vyvolenú predstavuje Henrik Szabo, jeden z účastníkov novej série legendárnej šou Mama, ožeň ma. Striptér na dôchodku v relácii zabojuje o srdce dvadsaťdvaročnej Lenky, Levičanky na materskej dovolenke.

Zoznamovacia reality šou sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých 12 rokoch a medzičasom si získala priam kultový status. V úvodnej časti obnovenej šou sa verejnosť zoznámila so "slovenským Legolasom", Banskobystričanom Tomášom, ktorý nikdy nepoznal otcovskú lásku a ktorý má v obývačke vírivku. Diváci začali spoznávať aj niekdajšieho striptéra z Bratislavy. Henrik alias Heňo sa venuje podnikaniu a na prvom rande vraj nemá problém s tým, aby sa išlo hneď na vec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Henrik Szabo (@henrik_the_aquaman)

Má superschopnosť

Tridsaťročný Henrik, ktorý žije v hlavnom meste, sa kedysi seriózne venoval striptízu - v preklade, počas hudobného doprovodu sa postupne vyzliekal. Dnes však toto remeslo zavesil na klinec a venuje sa napríklad poradenstvu súvisiacemu s mužskou plešatosťou.

„Podnikám vo viacerých smeroch. Posledný biznis, čo teraz otváram, je napríklad poradenstvo v rámci padania vlasov. A teda pomoc chalanom, čo im padajú vlasy. A ako to riešiť a podobne,“ odpovedal Heňo v úvodnej časti Mama, ožeň ma na otázku mamičky Lenky, čomu sa venuje a či je finančne dobre zabezpečený. „Takto by som to nenazval, ale snažím sa zlepšovať a hľadám tú cestu, aby to bolo lepšie, aby som mal nejakú budúcnosť. Mám aj stabilitu aj nestabilné práce,“ objasnil ďalej tridsiatnik Heňo.

Heňo (vľavo), Jozef a Tomáš bojujú o Lenkino srdce.
Heňo (vľavo), Jozef a Tomáš bojujú o Lenkino srdce. Foto: TV JOJ

Okrem toho sa tiež podľa vlastných slov pýši zaujímavou superschopnosťou: „Viem dýchať pod vodou...,“ smeje sa Heňo, ktorému prischla prezývka a označenie slovenskej verzie Aquamana zo slávneho hollywooodskeho trháku o superhrdinovi oceánov.

Aquaman a mamička Lenka

