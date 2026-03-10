Striptér na dôchodku radí mužom, ktorí strácajú svoju pýchu. Heňo z Mama, ožeň ma priznal superschopnosť
Legendárnu šou môžu diváci na obrazovkách Jojky sledovať každý pondelok o 20:40.
„Žena môže byť trocha porobená, ale bez minulosti v Dubaji a Mykonose!“ Takto nekompromisne si svoju vyvolenú predstavuje Henrik Szabo, jeden z účastníkov novej série legendárnej šou Mama, ožeň ma. Striptér na dôchodku v relácii zabojuje o srdce dvadsaťdvaročnej Lenky, Levičanky na materskej dovolenke.
Zoznamovacia reality šou sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých 12 rokoch a medzičasom si získala priam kultový status. V úvodnej časti obnovenej šou sa verejnosť zoznámila so "slovenským Legolasom", Banskobystričanom Tomášom, ktorý nikdy nepoznal otcovskú lásku a ktorý má v obývačke vírivku. Diváci začali spoznávať aj niekdajšieho striptéra z Bratislavy. Henrik alias Heňo sa venuje podnikaniu a na prvom rande vraj nemá problém s tým, aby sa išlo hneď na vec.
Má superschopnosť
Tridsaťročný Henrik, ktorý žije v hlavnom meste, sa kedysi seriózne venoval striptízu - v preklade, počas hudobného doprovodu sa postupne vyzliekal. Dnes však toto remeslo zavesil na klinec a venuje sa napríklad poradenstvu súvisiacemu s mužskou plešatosťou.
„Podnikám vo viacerých smeroch. Posledný biznis, čo teraz otváram, je napríklad poradenstvo v rámci padania vlasov. A teda pomoc chalanom, čo im padajú vlasy. A ako to riešiť a podobne,“ odpovedal Heňo v úvodnej časti Mama, ožeň ma na otázku mamičky Lenky, čomu sa venuje a či je finančne dobre zabezpečený. „Takto by som to nenazval, ale snažím sa zlepšovať a hľadám tú cestu, aby to bolo lepšie, aby som mal nejakú budúcnosť. Mám aj stabilitu aj nestabilné práce,“ objasnil ďalej tridsiatnik Heňo.
Okrem toho sa tiež podľa vlastných slov pýši zaujímavou superschopnosťou: „Viem dýchať pod vodou...,“ smeje sa Heňo, ktorému prischla prezývka a označenie slovenskej verzie Aquamana zo slávneho hollywooodskeho trháku o superhrdinovi oceánov.