Vietor vo vlasoch a špinavé ruky od hliny. Veronika Zuzulová svoje deti učí, čo je dôležitejšie ako luxus
Nemajú všetko, čo ponúka moderný svet, ale majú to najdôležitejšie.
Niektorí rodičia sa snažia deťom dopriať všetko, čo dnešný svet ponúka – najnovšie technológie, množstvo hračiek či program nabitý aktivitami. Bývalá slovenská lyžiarka Veronika Valette Zuzulová však hovorí, že to najdôležitejšie sa často skrýva v oveľa jednoduchších veciach a učí to aj svojich potomkov.
Úprimné slová
Niekdajšia hviezda svetového slalomu dnes žije so svojou rodinou vo francúzskom meste Chamonix-Mont-Blanc, priamo pod legendárnym Mont Blancom. Práve tam našla pokoj, ktorý počas hektických rokov na svahoch Svetového pohára veľmi nepoznala. Fanúšikom nedávno ukázala sériu fotografií z ich bežných dní. Na záberoch je vidieť pokojné chvíle pri večeri osvetlenej sviečkami, výhľad na zasnežené hory či deti sledujúce krajinu za oknom.
K fotografiám pridala aj úprimné slová o tom, ako chce svojich potomkov vychovávať. „Dnes cítim veľkú vďačnosť. Za to, že moje deti môžu vyrastať v jednoduchosti – bez zhonu, bez prebytku vecí, ale s tým najdôležitejším,“ napísala na Instagrame. Práve tieto slová zarezonovali u mnohých jej fanúšikov.
Jednoduché detstvo
Veronika Zuzulová otvorene priznala, že luxus alebo moderné výdobytky pre ňu nie sú pri výchove detí tým najpodstatnejším. Oveľa viac si váži čas, ktorý rodina trávi spolu v prírode. „S časom na horách, s vetrom vo vlasoch, so špinavými rukami od hliny. Som vďačná, že poznajú ticho lesa a radosť z maličkostí,“ dodala.
Život v horách podľa nej deťom prináša skúsenosti, ktoré sa nedajú nahradiť ničím materiálnym. Namiesto zhonu a prebytku vecí spoznávajú prírodu, pohyb a jednoduché radosti každodenného života.