Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke
Irenke v novembri lekári oznámili správu, ktorú nechce počuť nikto.
V ten večer plakali všetci. Aj tí, ktorí si mysleli, že majú svoje emócie a slzy dávno pod kontrolou. „Niekedy sú sny veľké a niekedy sú v skutočnosti úplne malé,“ uviedla na sociálnych sieťach Sanitka splnených snov, ktorá plní priania vážne chorým a umierajúcim ľuďom. Niekedy stačí pieseň, stretnutie alebo krátka chvíľa, počas ktorej má človek pocit, že svet je na okamih presne taký, aký by mal byť. Taký večer zažila aj 32-ročná Irenka, ktorej zostáva veľmi málo času. Jeden z posledných snov jej splnila Lucie Bílá.
Prečo je život taký krutý
Irenke v novembri lekári oznámili správu, ktorú nechce počuť nikto. Našli jej nádor, proti ktorému sa už, žiaľ, nedá bojovať. „A predsa z nej vyžaruje niečo, čo sa ťažko opisuje. Pokoj. Pokora. Dobro. Taká zvláštna, tichá energia, ktorá človeka núti premýšľať, prečo je život niekedy k tým najlepším ľuďom taký krutý,“ uviedla Sanitka splnených snov.
Jej najväčším prianím je jediné – byť čo najviac so svojou dcérou a manželom. No maminy majú vo zvyku plniť sny aj vtedy, keď ich deti dávno vyrástli. Práve preto sa na projekt Sanitka splnených snov obrátila Irenkina mama. Vedela totiž, že jej dcéra miluje speváčku Luciu Bílú, a tak sa opýtala, či by bolo možné zariadiť stretnutie. Odpoveď prišla rýchlo – samozrejme, že áno. To, čo nasledovalo, však prekonalo všetky očakávania.
Prívesok anjela
Lucie Bílá prišla za Irenkou úplne spontánne, zastavila sa pri nej a venovala jej celú pieseň. Ľudia, ktorí tam boli, hovoria, že z nej bolo cítiť obrovskú empatiu, úctu aj pokoru. Speváčka v jednej chvíli statočnej mame darovala aj vlastnoručne vyrobenú retiazku s príveskom anjela.