Ruky ju prestali poslúchať a ťažko rozprávala. Monika Szabó priznala desivé momenty, aby varovala iných
Zriedkavé neznamená nemožné.
Hoci ľudia na sociálnych sieťach zdieľajú najmä krásne momenty, obľúbená herečka Monika Szabó známa zo seriálov Sľub či Dunaj, k vašim službám sa rozhodla vyjsť s kožou na trh. Otvorene prehovorila o skúsenosti, pri ktorej sa naozaj bála o svoj život.
Po zákroku, ktorý v minulosti absolvovala už viackrát bez komplikácií, sa totiž začali objavovať znepokojivé príznaky. Dvojité videnie, slabosť v krku, problémy s rozprávaním aj prehĺtaním. Postupne sa pridala slabosť rúk a čoraz ťažšie dýchanie. „Pocit, že svaly proste nevládzu,“ opísala na svojom Instagrame chvíle, keď ju telo prestávalo poslúchať a ona ani lekári nevedeli, čo sa deje.
Nasledovala hospitalizácia a séria vyšetrení. Až po dňoch neistoty sa ukázalo, že herečka patrí medzi mimoriadne zriedkavé prípady. „Som približne 114 zdokumentovaný prípad na svete,“ priznala otvorene, aby varovala iných.
Bežný zákrok
Herečka vysvetlila, že zákrok nepodstúpila z estetických dôvodov, ale kvôli zdravotnému problému. Botox do podpazušia jej mal pomôcť s hyperhidrózou, teda nadmerným potením, ktoré jej komplikovalo každodenný život.
„Tento zákrok som absolvovala už niekoľkokrát v minulosti. Bez problémov,“ informovala fanúšikov na sociálnej sieti. Tentoraz však dostala 300 jednotiek botulotoxínu a o niekoľko dní sa jej zdravotný stav začal výrazne meniť a skončila v nemocnici.