Nadýchané a mäkké ako obláčik. Lievance z plechu od cukrárky Martiny máte hotové takmer bez práce
Sú úplne perfektné, takmer bez práce, pretože som všetko pripravila v mixéri, prezradila.
Varenie pre Martinu Gromovú nikdy nebolo len povinnosťou, ktorú si treba odbiť. Čas strávený v kuchyni si úprimne užíva a ako mama piatich detí k nemu prirodzene vedie aj svojich najbližších. Spoločne začali na sociálnych sieťach zdieľať videá, ktoré si rýchlo získali pozornosť a Martina napokon zažiarila aj v obľúbenej relácii Pečie celé Slovensko. Jej príbeh sa však týmto úspechom ani zďaleka nekončí.
Vždy dobre poradí
„Nesmierne ma baví zaoberať sa vizuálom, vždy som bola zameraná na takéto ‚piplačky‘, detaily a zdobenia. Aj keď robím raňajky len pre seba a nemám to v pláne fotiť, musí to vždy nejako vyzerať,“ vysvetlila v rozhovore pre Denník N známa cukrárka, ktorá svoje recepty dodnes zdieľa s fanúšikmi na Instagrame.
Rada skúša nové kombinácie chutí, inšpiráciu nachádza všade okolo seba a tipy aj triky z kuchyne, ktoré objaví, si rozhodne nenecháva pre seba, práve naopak. Ochotne sa o ne delí aj s ostatnými a nedávno tak zaujala receptom na vynikajúce lievance, ktoré sú nadýchané, ľahké a od tých klasických sa v niečom líšia.
„Počuli ste už o lievancoch z plechu? Toto sú oni a sú úplne perfektné, takmer bez práce, pretože som všetko pripravila v mixéri, naliala do plechu a už len dozdobila. Stačí jeden hryz a hneď vidíte, ako chutia,“ vravela Martina vo svojom videorecepte.