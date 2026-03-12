Slovenka Anna má na Sicílii tri práce, po rozchode sa musí obracať: Na rozvod čakáte roky
Sicílčania sú veľmi otvorení, je to asi najzmixovanejší národ, ktorý existuje. Nájdete tu arabské, španielske, francúzske, grécke a rímske DNA, hovorí Slovenka žijúca v Palerme.
S Annou Angelikou Šunderlíkovou sa naša redaktorka zoznámila vo vlaku. Jej životný príbeh ju tak ohromil, že sa ho rozhodla spracovať aj pre DOBRÉ NOVINY. Anna vyštudovala módne návrhárstvo, no pracuje ako sprievodkyňa na Sicílii. To však nie je jej jediné zamestnanie. Prekladá slovenským a českým pacientom, ktorý prídu na Sicíliiu na unikátnu transplantáciu pečene a popri tom robí aj v call centre. Po rozchode s manželom hovorí, že sa pri dvoch deťoch musí obracať.
V prvej časti rozhovoru s Annou Angelikou Šunderlíkovou sa dozviete
- Ako sa žije cudzincom na Sicílii,
- v akých oblastiach sa zamestnajú ľudia,
- prečo nerodila v Palerme, ale na Slovensku,
- ako trávia Taliani sviatky,
- ako sa sicílski muži správajú k ženám,
- kde našli strateného turistu, ktorý to prehnal s vínom,
- prečo by sme mali ísť na dovolenku do južného Talianska
- a čo odkazuje Slovákom.
Ako si sa dostala na Sicíliu?
Na Sicíliu som sa dostala náhodou. Som módna návrhárka. Pracovala som v rôznych fabrikách na Slovensku aj v Česku, no mala som vážnu nehodu – zrazilo ma auto. Po tejto skúsenosti som sa rozhodla úplne zmeniť povolanie. Na vysokej škole som študovala aj históriu a umenie, tak som si spravila sprievodcovský kurz a začala som sprevádzať v rôznych štátoch – Grécko, Španielsko, Taliansko – to mi najviac prirástlo k srdcu. Začala som od severu a pokračovala som stále nižšie, až som prišla do centra – Rím, Benátky. Robila som pre rôzne cestovné kancelárie delegáta a sprievodcu.
Časom som zišla úplne dole, až do Kalábrie, do Apúlie – do „podpätku“ a tam som spoznala môjho bývalého manžela – Sicílčana. Boli sme v Rimini na veľtrhu – ja som tam robila sprievodkyňu - prekladateľku a hostesku. On tam bol z jednej architektonickej firmy. Postupne sme si začali písať, dlho sme boli spolu len tak internetovo, až som sa presťahovala na Sicíliu, do mesta, v ktorom žil – do Palerma.
Palermo bola láska na prvý pohľad?
Zamilovala som si tento ostrov (úsmev). A postupne som zanechala svoju profesiu, prestala som sprevádzať. Dovtedy som v zime sprevádzala lyžiarov v talianskych Dolomitoch – robila som to asi 10 rokov.
Aký je život na Sicílii?
Život tu nie je vôbec ľahký – práca tu nie je. Cudzinec však môže robiť v turizme. Máme 42-percentnú nezamestnanosť.
Je pre našinca ťažké nájsť si v Palerme prácu?
Tu nezáleží na tom, že človek vie sedem jazykov a má vysokú školu. V južnom Taliansku je dobré mať kamarátov, ktorí vás potlačia, inak sa práca pre cudzincov z východného bloku nenaskytne, maximálne upratovanie priestorov, staranie sa o starých ľudí alebo prácu v reštaurácii robia niektoré dievčatá. To je všetko. Iné veci sa cudzincom z východného bloku neponúkajú, sú pre miestnych. Česť výnimkám. Niektoré ženy dokázali začať podnikať. Samozrejme, situácia tiež záleží od toho, za koho sa vydajú a či majú za sebou rodinu a financie. Vtedy sa tu podniká dobre. Veľmi pomáha rodina. Niektoré dievčatá robia v rodinných firmách.