Takú hlbokú lásku ešte asi nezažila. Zuzana Haasová chce po obrovskej strate každý deň prežiť naplno
Takú hlbokú lásku ešte asi nezažila. Zuzana Haasová chce po obrovskej strate každý deň prežiť naplno

Zuzka Haasová s deťmi.
Zuzka Haasová s deťmi. — Foto: Instagram/zuzana.haasova

Nikdy neprestane veriť, že má v nebi dvoch anjelov.

Prišla o dcérku aj o synčeka, jej srdce sa rozbilo na milión kúskov, no nikdy neprestala veriť v dobro. Herečka Zuzana Haasová už pri rozprávaní o svojich ranách neplače a vraví, že hoci sa úplne nezahojili, sú prelepené. Žije láskou, je vďačná za to, čo má, a každý deň sa snaží prežiť naplno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Z U Z A N A H A A S O V Á (@zuzana.haasova)

Vždy budú jej súčasťou

„Narodili sa mi dve detičky živé a dokonca aj zdravé. Mám tri dievčatá ako kráľovná. Toto je pre mňa brutálny dar. Každý deň je s nimi neskutočný. Po tej strate dvoch detí žijem každý deň ‘na plné gule’,“ prezradila v rozhovore pre magazín Život známa umelkyňa, ktorú v živote najviac poháňa optimizmus a vďačnosť.

Prešla si obrovskou bolesťou a dnes konečne zažíva to najkrajšie obdobie v živote, obklopená manželom a dcérkami Romanou, Marínou a najmenšou Johannkou, ktorá sa narodila v roku 2025. Na Karolínku a Šimonka, o ktorých prišla, často myslí. Predstavuje si, ako by dnes vyzerali a rozpráva o nich aj svojim dievčatám.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Z U Z A N A H A A S O V Á (@zuzana.haasova)

Nekonečná láska

„Vždy o nich budeme hovoriť, vždy budú patriť do našich životov a neprestanem veriť, že dávajú pozor na Johannku, Marínu a aj na moju dospelú Romi,“ vraví herečka a mama, ktorá vďaka svojim deťom okúsila úplne nový rozmer lásky.

