Takú hlbokú lásku ešte asi nezažila. Zuzana Haasová chce po obrovskej strate každý deň prežiť naplno
Nikdy neprestane veriť, že má v nebi dvoch anjelov.
Prišla o dcérku aj o synčeka, jej srdce sa rozbilo na milión kúskov, no nikdy neprestala veriť v dobro. Herečka Zuzana Haasová už pri rozprávaní o svojich ranách neplače a vraví, že hoci sa úplne nezahojili, sú prelepené. Žije láskou, je vďačná za to, čo má, a každý deň sa snaží prežiť naplno.
Vždy budú jej súčasťou
„Narodili sa mi dve detičky živé a dokonca aj zdravé. Mám tri dievčatá ako kráľovná. Toto je pre mňa brutálny dar. Každý deň je s nimi neskutočný. Po tej strate dvoch detí žijem každý deň ‘na plné gule’,“ prezradila v rozhovore pre magazín Život známa umelkyňa, ktorú v živote najviac poháňa optimizmus a vďačnosť.
Prešla si obrovskou bolesťou a dnes konečne zažíva to najkrajšie obdobie v živote, obklopená manželom a dcérkami Romanou, Marínou a najmenšou Johannkou, ktorá sa narodila v roku 2025. Na Karolínku a Šimonka, o ktorých prišla, často myslí. Predstavuje si, ako by dnes vyzerali a rozpráva o nich aj svojim dievčatám.
Nekonečná láska
„Vždy o nich budeme hovoriť, vždy budú patriť do našich životov a neprestanem veriť, že dávajú pozor na Johannku, Marínu a aj na moju dospelú Romi,“ vraví herečka a mama, ktorá vďaka svojim deťom okúsila úplne nový rozmer lásky.