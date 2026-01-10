Barbora ukazuje realitu po extrémnej premene: Neodsudzujte ma, prosím. Každý pád je súčasťou cesty - Dobré noviny
Barbora ukazuje realitu po extrémnej premene: Neodsudzujte ma, prosím. Každý pád je súčasťou cesty
Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Antónia Lišková.

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Barbora ukazuje realitu po extrémnej premene: Neodsudzujte ma, prosím. Každý pád je súčasťou cesty

Barbora Demeterová pred premenou / Po premene.
Barbora Demeterová pred premenou / Po premene. — Foto: Instagram/demeterova_barbora

Nevzdáva sa ani po tom, ako sa vypli kamery.

Odhodlanej Barbore Demeterovej sa vďaka silnej vôli a pomoci trénera podarila v českej verzii Extrémnych premien obdivuhodná zmena. Po rokoch boja s nadváhou, kedy sa jej váha vyšplhala na 126 kilogramov, schudla a jej cesta za zdravým ja neskončila ani po vypnutí kamier. Nebojí sa byť zraniteľná, otvorene hovorí o živote po premene a inšpiruje aj ostatných, aby sa nevzdávali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Demeterová (@demeterova_barbora)

Prestala sa skrývať

Barbora s váhou bojovala už od detstva. Skúšala rôzne diéty, nepomohlo jej ani operačné zmenšenie žalúdka, dlho sa trápila a nakoniec sa rozhodla požiadať o pomoc. V Extrémnych premenách dosiahla to, po čom roky túžila. Schudla 56 kilogramov a pochopila, že nejde len o čísla na váhe, ale predovšetkým o to, aby sa cítila dobre vo vlastnom tele.

„Táto cesta nebola o diétach, bola o mne. O tom, že som si konečne prestala klamať, prestala sa skrývať a prestala čakať na správny moment. Začala som sa hýbať, prestala sa ľutovať a hlavne, prestala som to robiť pre ostatných,“ priznala v júli na svojom Instagrame.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Demeterová (@demeterova_barbora)

Nevzdáva sa

Po odvysielaní programu jej cesta ani zďaleka neskončila a Barbora zostáva úprimná k tým, ktorí ju podporujú v novom životnom štýle. V živote však veci nejdú vždy podľa predstáv. Barbora preto odkryla realitu po premene a priznala, že s váhou opäť bojuje. Tentokrát je to však iné.

