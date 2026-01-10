Barbora ukazuje realitu po extrémnej premene: Neodsudzujte ma, prosím. Každý pád je súčasťou cesty
Nevzdáva sa ani po tom, ako sa vypli kamery.
Odhodlanej Barbore Demeterovej sa vďaka silnej vôli a pomoci trénera podarila v českej verzii Extrémnych premien obdivuhodná zmena. Po rokoch boja s nadváhou, kedy sa jej váha vyšplhala na 126 kilogramov, schudla a jej cesta za zdravým ja neskončila ani po vypnutí kamier. Nebojí sa byť zraniteľná, otvorene hovorí o živote po premene a inšpiruje aj ostatných, aby sa nevzdávali.
Prestala sa skrývať
Barbora s váhou bojovala už od detstva. Skúšala rôzne diéty, nepomohlo jej ani operačné zmenšenie žalúdka, dlho sa trápila a nakoniec sa rozhodla požiadať o pomoc. V Extrémnych premenách dosiahla to, po čom roky túžila. Schudla 56 kilogramov a pochopila, že nejde len o čísla na váhe, ale predovšetkým o to, aby sa cítila dobre vo vlastnom tele.
„Táto cesta nebola o diétach, bola o mne. O tom, že som si konečne prestala klamať, prestala sa skrývať a prestala čakať na správny moment. Začala som sa hýbať, prestala sa ľutovať a hlavne, prestala som to robiť pre ostatných,“ priznala v júli na svojom Instagrame.
Nevzdáva sa
Po odvysielaní programu jej cesta ani zďaleka neskončila a Barbora zostáva úprimná k tým, ktorí ju podporujú v novom životnom štýle. V živote však veci nejdú vždy podľa predstáv. Barbora preto odkryla realitu po premene a priznala, že s váhou opäť bojuje. Tentokrát je to však iné.