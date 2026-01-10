Manžel uletel do neba a v skrini jej nechal poklad. Szidi Tobias pochopila, že básnici neumierajú - Dobré noviny
Manžel uletel do neba a v skrini jej nechal poklad. Szidi Tobias pochopila, že básnici neumierajú
Manžel uletel do neba a v skrini jej nechal poklad. Szidi Tobias pochopila, že básnici neumierajú

Szidi Tobias.
Szidi Tobias. — Foto: Promo fotografie RTVS - Tajné životy (Martin Fridner); Facebook - Szidi Tobias

Bol rytierom, ktorý dokonale rozumel ženám.

„Môj manžel ma tak pozná, až ma to niekedy štve,“ hovorila s úsmevom žena, ktorej v Česku nepovedia inak ako slovenská Hana Hegerová. Speváčka a herečka Szidi Tobias celý život verí, že piesne vznikajú z pravdy a láska z porozumenia. Pochopila to pri svojom manželovi a dvornom textárovi Petrovi, ktorý dokonale poznal ženy a bol tichým rytierom. Ich príbeh je dôkazom, že niektoré spojenia vznikajú potichu, no navždy zanechajú stopu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152607965626383&set=pb.100063668678367.-2207520000

Herečka v koksovni

Čierna nad Tisou bolo mestečko, kde sa všetci poznali a deti sa hrávali vonku až dovtedy, kým z balkónov nezneli výkriky ich mien. Dve koruny na kino a zmrzku, červená malinovka a bezstarostnosť – takto si na detstvo spomína Szidi Tobias. „Ja myslím, že si veľa vecí berieme z detstva a mala som to mimoriadne šťastie vidieť život z rôznych stránok. Čo mi dalo pevnosť a vieru, boli moji rodičia, ktorých som obdivovala,“ spomínala v rozhovore pre Český rozhlas Radiožurnál.

Prečítajte si tiež: Keď mala 14, zrazu prišla o mamu a o bezstarostné detstvo. O Anetu Langerovú sa postarali najmä súrodenci

Szidi vraj bola mimoriadne naviazaná na svoju mamičku a nevedela si predstaviť, že odíde z východu, no vo svojom vnútri tušila, že chce robiť veľké umenie. Šťastie skúsila v divadle Thália, no keď jej po čase povedali, že musí ísť preč, odišla do košických oceliarní.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676897237775893&set=pb.100063668678367.-2207520000&type=3

S manželom sa postrácali

„Tak som pracovala asi tri mesiace vo VSŽ Košice v koksovni a tam som ženám, s ktorými som pracovala, počas zmeny recitovala, lebo som sa pripravovala na konkurz do divadla Jonáša Záborského v Prešove. Tie ženy ma prezývali herečka a mne sa to veľmi páčilo. Držali mi palce a drhli ma pod sprchou od koksu. Sú to pre mňa nezabudnuteľné okamihy,“ vravela pre Korzár Szidi, ktorá nakoniec zahviezdila aj na Vysokej škole múzických umení, kde bola výnimočným zjavom. Medzi hercami našla aj svojho prvého manžela.

