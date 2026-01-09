Prezradila, ako zhodila vyše 20 kíl. Z Evy Holubovej je nová žena, ale nerobí to iba pre lepší vzhľad
Známa herečka sa pochválila celkom novým výzorom.
S príchodom nového roka si mnoho z nás dáva rôzne predsavzatia, pričom často nechýbajú ani tie o tom, ako konečne začneme cvičiť a žiť zdravo. To neplatí pre Evu Holubovú – tá totiž na svojom novom vzhľade pracuje už dlhšie. Obľúbená herečka teraz prezradila, koľko sa jej už podarilo schudnúť a ako jej aktivita neprospieva iba fyzicky.
V zdravom tele zdravý duch
Za to, že sa známa herečka začala viac venovať rôznym športovým činnostiam, môže podľa jej slov aj dcéra Karolína. Práve ona ju už dávnejšie vylákala cvičiť. „Ešte skôr, ako som stihla urobiť svoje predsavzatia, ma dcéra vytiahla na cvičenie, prechádzku, plávanie, do sauny. Boli sme tam niečo cez hodinu, možno aj dlhšie. Ale bolo to úžasné,“ prezradila.
Umelkyňa plánuje v tomto duchu podľa vlastných slov pokračovať aj naďalej – či už s dcérou, ale aj sama a dokonca sa chystá najať si trénerku. „Vo fitku, v parku alebo v obývačke. Každý deň niečo pre svoje telo, nech je zdravé a môže v ňom prebývať zdravý duch. Bude to potrebné,“ dodala legendárna česká herečka, ktorej fyzická aktivita prospieva aj inak ako telesne.
„Celkom už zvládam depky, ale emócie teda nie. A o to ide. Nenechať sa vynervovať každou blbosťou. Užívať si naopak každú chvíľku pohody. Viac sa starať o duševnú hygienu. Som rada, že som s tým začala ešte tento rok,“ uviedla na sociálnej sieti pár dní pred koncom minulého roka.