Kúrite naplno, no radiátory nestíhajú? Problém môže byť jednoduchší, než si myslíte, hovoria odborníci
Kúrite naplno, no radiátory nestíhajú? Problém môže byť jednoduchší, než si myslíte, hovoria odborníci

Stačí pár krokov a rozdiel pocítite hneď.

Teploty na niektorých miestach klesli hlboko pod nulu a rána sú mrazivejšie než v predchádzajúcich týždňoch. Radiátory v bytoch a domoch idú často na maximum, no napriek tomu sa niektorí ľudia sťažujú, že doma nemajú taký tepelný komfort, aký by očakávali. Chladné steny, studené podlahy a vyššie účty za kúrenie sú realitou mnohých slovenských domácností.

Dobrá správa je, že problém podľa odborníkov nemusí byť hneď v starom kotle či nefunkčnom systéme. Ako upozorňuje portál Plní Elánu, v mnohých prípadoch stačia drobné úpravy a odstránenie bežných chýb, ktoré bránia radiátorom fungovať naplno. Stačí pritom niekoľko jednoduchých krokov, aby teplo v byte zostalo tam, kde má – a aby ste z radiátorov dostali maximum.

Voľný priestor

Jednou z najčastejších chýb je blokovanie radiátorov. Nábytok, závesy, sušiaky na prádlo či predmety položené priamo na nich fungujú ako bariéra, ktorá bráni teplu voľne sa šíriť do miestnosti. Portál Zaujimavysvet.sk upozorňuje, že v takomto prípade môže výkon radiátora klesnúť až o tretinu, hoci kúrenie ide na vyšší stupeň.

Podobne na to poukazuje aj portál Môj Dom, ktorý odporúča nechať okolo radiátora aspoň 10 až 15 centimetrov voľného priestoru. Len tak môže teplý vzduch správne cirkulovať a rovnomerne vykurovať miestnosť.

Radiátory fungujú na princípe, že horúci vzduch stúpa prirodzenou konvekciou. Studený vzduch je nasávaný dole radiátorom a teplý stúpa hore,“ vysvetľuje princíp fungovania radiátorov inštalatér Želyazko Jančev zo spoločnosti Fantastic Services, na ktorého sa odvoláva portál Plní Elánu.

Rovnako dôležité je aj pravidelné čistenie. Aj vrstva prachu na radiátore či v jeho mriežkach totiž dokáže citeľne znížiť účinnosť vykurovania.

Skrytý vzduch?

