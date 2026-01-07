Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour - Dobré noviny
Dobré noviny
Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour
Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".
Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi". — Foto: Instagram @ emamuller

Dcéra známych rodičov žije už 13 rokov vo francúzskom Paríži.

„Niektoré veci o tatinovi a o tom, čo robil, som sa dozvedela v škole a od ľudí, od ktorých by som sa to dozvedieť nemala,“ priznáva Ema Müller, dcéra Richarda Müllera. Mama ju v detstve chcela chrániť a mlčala. Ona sa tak krutú pravdu o svojom otcovi, ktorý prežíval sebazničujúce obdobie, dozvedela na nesprávnom mieste.

Richardovu závislosť, jeho nevery a klamstvá napokon manželstvo Eminých rodičov nevydržalo, čo si neskôr spevák aj sám uvedomil, keď v Anjeloch strážnych priznal, že rozbil krásnu rodinu. Napriek tomu má Ema k svojmu otcovi dodnes krásny a veľmi blízky vzťah. „Vždy som ho mala na piedestáli a vzhliadala k nemu,“ hovorí a dodáva, že jej vzťah k nemu sa nezmenil ani po jej "sobáši" so životným partnerom "Amourom".

Splnil sa jej sen

Dcéra moderátorky Soni Müllerovej a speváka Richarda Müllera odišla v 18 rokoch do Paríža, lebo nechcela, aby ju verejnosť vnímala len ako dieťa slávnych rodičov. Svoj odchod do francúzskej metropoly dodnes považuje za splnený sen, hoci život v cudzom meste mal aj tienisté stránky.

Prečítajte si tiež: Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

„V Paríži žijem 13 rokov a bol to aj taký splnený sen mojej mamy, ona tam vždy chcela žiť. A zo začiatku je pravda, že som tam išla možno splniť si sen cez ňu alebo možno ona cezo mňa, ale po 13 rokoch už môžem povedať, že tam naozaj žijem kvôli sebe a zo svojho vlastného rozhodnutia,“ zaspomínala si v rozhovore pre portál 360tka.sk Ema Müller, ako to všetko začalo a dodáva, že Paríž je jednoducho láskou jej života.

Každý chce uspieť

V meste lásky, ako sa metropole na Seine zvykne hovoriť, však prežila aj náročnejšie chvíle. „Je pravda, že vždy som mala pocit, keď mi bolo ťažko, že Paríž mi to robí ešte ťažšie. Taká asi odvrátená stránka toho mesta je ten životný komfort aj to, že keď som stratila prácu, tak som si ju dlho nevedela nájsť a vedela som, že keby som bola v našej krajine a nie v Paríži, kde je tá konkurencia a všetci sú lepší ako ja... nielenže som Slovenka a nerozprávam veľmi dobre po francúzsky, ale je tam strašne veľa Francúzov, ktorí sú šikovnejší ako ja,“ uviedla ďalej známa influencerka s tým, že život v Paríži je rovnaký ako v inej metropole. „Je nás tam veľa a každý chce uspieť,“ dodala Ema, ktorá je mimo Slovenska asi od svojich 16 rokov.

Prečítajte si tiež: Takmer prišla o život. Ema Müller prehovorila o bolestivej skúsenosti, ktorú dlhé roky držala v sebe

Jej neprítomnosť neprežíva najľahšie Emina mama Soňa Müllerová. V jednom rozhovore totiž priznala, že závidí všetkým svojim kamarátkam, ktoré majú dospelé dcéry doma, že sa kedykoľvek stretnú na káve. Toto je v prípade jej dcéry náročnejšie, keďže žije v tom Paríži.

Myslela si, že sa vráti

