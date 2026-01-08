Vodička bola zranená a išlo o čas. Keď osemročné dievčatko vyliezlo cez okno auta, vedelo, čo musí urobiť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vodička bola zranená a išlo o čas. Keď osemročné dievčatko vyliezlo cez okno auta, vedelo, čo musí urobiť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 811 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vodička bola zranená a išlo o čas. Keď osemročné dievčatko vyliezlo cez okno auta, vedelo, čo musí urobiť

— Foto: Facebook Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje / Facebook HZS Moravskoslezského kraje

Zvládla viac, než by dokázal nejeden dospelý.

Nezvládnutá zákruta, šmyk, auto v priekope a zakliesnená vodička. V takej chvíli by spanikárili aj mnohí dospelí. Osemročné dievčatko však urobilo presný opak. Vyliezlo z havarovaného vozidla oknom a vďaka jej duchaprítomnosti sa k zranenej žene dostala pomoc včas.

Nezvládnutá zákruta

Ako informuje portál iDnes, k vážnej dopravnej nehode došlo vo štvrtok 1. januára krátko po 17. hodine pri českom Bílovci. „Vodička neprispôsobila rýchlosť jazdy stavu vozovky a nezvládla prejazd ľavotočivou zákrutou. Dostala šmyk a vyšla z cesty do priekopy, kde po prevrátení auta na bok zostala zakliesnená,“ uviedol policajný hovorca Jan Segsulka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/hzsmsk/posts/pfbid028pG8DruDc9zMjV8Jy2j6h1pMtmCHH3cA47QAsMhNYWoCDc2HS1Zhy2kUWFHrMVYZl

V aute sa nachádzalo aj osemročné dievčatko. To sa po nehode dokázalo dostať von cez okno a namiesto paniky si všimlo prichádzajúce vozidlo. Neváhalo, vytiahlo mobil a zaplo na ňom baterku.

Svetlo v tme

„Použila ho na zastavenie prechádzajúceho vozidla a tým aj na zabezpečenie pomoci,“ vysvetlil hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Moravskosliezskeho kraja Lukáš Humpl. Práve vodič zastaveného auta následne nahlásil nehodu na tiesňovú linku. Na miesto okamžite vyrazili záchranári, hasiči aj polícia. Zasahovali profesionáli aj dobrovoľní hasiči z Bílovca.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1549320976282135/

Keďže 58-ročná vodička zostala v aute zakliesnená, hasiči museli použiť hydraulické zariadenie. „Hasiči zabezpečili vozidlo proti požiaru a vodičku, ktorá zostala zakliesnená, vyslobodili pomocou hydraulického zariadenia cez strechu automobilu. Následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotníkov,“ uviedla hovorkyňa hasičov Kamila Langerová.

Malá hrdinka

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…