Vodička bola zranená a išlo o čas. Keď osemročné dievčatko vyliezlo cez okno auta, vedelo, čo musí urobiť
Zvládla viac, než by dokázal nejeden dospelý.
Nezvládnutá zákruta, šmyk, auto v priekope a zakliesnená vodička. V takej chvíli by spanikárili aj mnohí dospelí. Osemročné dievčatko však urobilo presný opak. Vyliezlo z havarovaného vozidla oknom a vďaka jej duchaprítomnosti sa k zranenej žene dostala pomoc včas.
Nezvládnutá zákruta
Ako informuje portál iDnes, k vážnej dopravnej nehode došlo vo štvrtok 1. januára krátko po 17. hodine pri českom Bílovci. „Vodička neprispôsobila rýchlosť jazdy stavu vozovky a nezvládla prejazd ľavotočivou zákrutou. Dostala šmyk a vyšla z cesty do priekopy, kde po prevrátení auta na bok zostala zakliesnená,“ uviedol policajný hovorca Jan Segsulka.
V aute sa nachádzalo aj osemročné dievčatko. To sa po nehode dokázalo dostať von cez okno a namiesto paniky si všimlo prichádzajúce vozidlo. Neváhalo, vytiahlo mobil a zaplo na ňom baterku.
Svetlo v tme
„Použila ho na zastavenie prechádzajúceho vozidla a tým aj na zabezpečenie pomoci,“ vysvetlil hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Moravskosliezskeho kraja Lukáš Humpl. Práve vodič zastaveného auta následne nahlásil nehodu na tiesňovú linku. Na miesto okamžite vyrazili záchranári, hasiči aj polícia. Zasahovali profesionáli aj dobrovoľní hasiči z Bílovca.
Keďže 58-ročná vodička zostala v aute zakliesnená, hasiči museli použiť hydraulické zariadenie. „Hasiči zabezpečili vozidlo proti požiaru a vodičku, ktorá zostala zakliesnená, vyslobodili pomocou hydraulického zariadenia cez strechu automobilu. Následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotníkov,“ uviedla hovorkyňa hasičov Kamila Langerová.