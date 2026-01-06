Bez mejkapu a unavená, ale šťastná. Barbora Rakovská to už neskryje, pochválila sa krásnou novinkou - Dobré noviny
Dobré noviny
Bez mejkapu a unavená, ale šťastná. Barbora Rakovská to už neskryje, pochválila sa krásnou novinkou
Bez mejkapu a unavená, ale šťastná. Barbora Rakovská to už neskryje, pochválila sa krásnou novinkou

Barbora Rakovská bude znova mamou.
Barbora Rakovská bude znova mamou. — Foto: Instagram @ barbora.krajcirova

Moderátorka už s manželom Ľubošom vychováva dve ratolesti.

Bruško už neskryje. Barbora Rakovská, dnes Krajčírová, nemôže byť šťastnejšia, pod srdcom totiž nosí svojho tretieho potomka. Pred štyridsiatkou sa tak stane trojnásobnou mamou a jej rodinka s manželom Ľubošom sa rozrastie o piateho člena. S krásnou novinkou sa už stihla pochváliť na svojom profile na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Krajčírová (@barbora.krajcirova)

Darček na štyridsiatku

Známa moderátorka tvorí pár s manželom Ľubošom už niekoľko rokov a spoločne vychovávajú dcérku Amiu, ktorú má Barbora z predchádzajúceho vzťahu s hudobníkom Tomim Popovičom, a synčeka Kristiána.

Barbora Krajčírová našla šťastie pri Ľubošovi.
Prečítajte si tiež: Keď ju hodili do vody, všetci si na nej zgustli. Barbora Rakovská našla zmysel života v deťoch a Ľubošovi

Ohľadom rozšírenia rodiny už v minulosti Barbora Rakovská otvorene priznala, že k tejto otázke sa nevyjadruje veľmi rada. Pripadalo jej totiž veľmi nevďačné a neskromné, ak by mala povedať, že už ‚nikdy, nikdy’, keďže mnohé páry bojujú s tým, že by veľmi chceli bábätko, ale nedalo by jej jednoducho teraz povedať ‚a dosť’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Krajčírová (@barbora.krajcirova)

„Ale myslím si, že sme sa už uzavreli. Ja mám predsa len o rok 40 rokov a mám už dve krásne deti. Myslím si, že sme v pohode,“ prezradila ešte vlani moderátorka pre Život.

Už to neskryje

Už ste čítali?

