Bez mejkapu a unavená, ale šťastná. Barbora Rakovská to už neskryje, pochválila sa krásnou novinkou
Moderátorka už s manželom Ľubošom vychováva dve ratolesti.
Bruško už neskryje. Barbora Rakovská, dnes Krajčírová, nemôže byť šťastnejšia, pod srdcom totiž nosí svojho tretieho potomka. Pred štyridsiatkou sa tak stane trojnásobnou mamou a jej rodinka s manželom Ľubošom sa rozrastie o piateho člena. S krásnou novinkou sa už stihla pochváliť na svojom profile na sociálnej sieti.
Darček na štyridsiatku
Známa moderátorka tvorí pár s manželom Ľubošom už niekoľko rokov a spoločne vychovávajú dcérku Amiu, ktorú má Barbora z predchádzajúceho vzťahu s hudobníkom Tomim Popovičom, a synčeka Kristiána.
Ohľadom rozšírenia rodiny už v minulosti Barbora Rakovská otvorene priznala, že k tejto otázke sa nevyjadruje veľmi rada. Pripadalo jej totiž veľmi nevďačné a neskromné, ak by mala povedať, že už ‚nikdy, nikdy’, keďže mnohé páry bojujú s tým, že by veľmi chceli bábätko, ale nedalo by jej jednoducho teraz povedať ‚a dosť’.
„Ale myslím si, že sme sa už uzavreli. Ja mám predsa len o rok 40 rokov a mám už dve krásne deti. Myslím si, že sme v pohode,“ prezradila ešte vlani moderátorka pre Život.