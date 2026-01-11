Zabodovala ňou vo finále Pečie celé Slovensko. Jankinu rusínsku špecialitu si môžete pripraviť aj doma - Dobré noviny
Zabodovala ňou vo finále Pečie celé Slovensko. Jankinu rusínsku špecialitu si môžete pripraviť aj doma
Zabodovala ňou vo finále Pečie celé Slovensko. Jankinu rusínsku špecialitu si môžete pripraviť aj doma

Jana Simová s porotkyňami / V Pečie celé Slovensko.
Jana Simová s porotkyňami / V Pečie celé Slovensko. — Foto: Instagram/jana_simova5

V poslednej osobnej výzve cukrárka stavila na tradičné rusínske chute.

Víťazstvo si vybojovala precíznosťou, citom pre detail a obrovským talentom. Jana Simová, ktorá si na konci piatej série Pečie celé Slovensko obliekla víťazný rondon, si úspech musela vydrieť. Po prvotnom nezdare sa nevzdala, vrátila sa silnejšia a dnes je inšpiráciou pre všetkých, ktorí ešte len naberajú odvahu splniť si svoje sny.

Vyrástla ako človek aj ako cukrárka

Usmievavá cukrárka sa pred porotou obľúbenej šou ocitla už v roku 2024. „Bola som plná snov, túžob a potreby sama sebe niečo dokázať. Dávala som do toho všetko a bola som nadšená, že som to mohla zažiť, ale ešte som nebola pripravená,“ priznala Janka na Instagrame. Dodala, že hoci ju vtedy mrzelo, že to nevyšlo, dnes vie, že sa jej nič lepšie nemohlo stať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Simová (@jana_simova5)

Rok pauzy premenila na tvrdý tréning a čas využila na to, aby sa posunula v každom smere. Vyrástla ľudsky aj profesionálne a dnes už vie, že to najcennejšie nebol samotný úspech, ale práve cesta, ktorá ju k nemu priviedla. Tú v neposlednom rade sprevádzala aj príprava precíznych rusínskych kanapiek, na ktoré stavila vo finálovej osobnej výzve.

Rusínske kanapky podľa Janky:

