Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance
Dobré noviny
Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance
Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009
Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009 — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Let's Dance)

Herečka neverila, či ho národ pochopí.

„Konečne si naňho niekto spomenul!“ tešia sa fanúšikovia na sociálnych sieťach po tom, čo televízia Markíza oznámila nečakaný návrat Juraja Mokrého na obrazovky. Keď v roku 2009 vyhral Let's Dance, jeho vtedajšia partnerka Diana Mórová sa mu doslova hodila k nohám a pritom nikto netušil, že v súkromí prežívali náročné obdobie. Po ich rozchode sa moderátor na takmer 16 rokov stiahol z obrazoviek, no dnes sa opäť vracia – s úsmevom, energiou a chuťou očariť divákov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=905646885362929&set=a.177399108187714

Zasvätené klamstvo

„Na štarte šašo, v cieli kráľ,“ glosovali médiá v roku 2009 Juraja Mokrého, ktorý sa podľa odborníkov z tanečnej poroty ako jeden z mála v súťaži Let's Dance skutočne naučil profesionálne tancovať a všetkých prekvapil. Vypadnúť mal pritom už na začiatku. „Dozvedel som sa, že v prvom kole, ktoré nebolo bodované a keď sa nevypadávalo, sme mali s Katarínou najmenej hlasov zo všetkých. Takže sa potvrdilo, že poslední budú prvými,“ prezradil pre Korzár moderátor, ktorý sa s tanečníčkou Katkou Štumpfovou nakoniec prebojoval až do finále.

Adela Vinczeová, Peter Modrovský, Ivana Gáborík a Filip Tůma ako súťažiaci v Let’s Dance
Prečítajte si tiež: Tieto lásky z Let’s Dance odvial čas. Spomínate si na dvojice, ktoré kedysi tvorili zamilované páry?

„Ďakujem ti, Katarína, že si ma zasvätila do tohto sveta, v ktorom som klamal. Ale klamal som tak, že sme to dotiahli až sem,“ vyhlásil pred kamerami, keď ho vyhlásili za kráľa tanečného parketa. Po ohlásení výsledkov sa mu k nohám doslova vrhla jeho vtedajšia partnerka Diana Mórová a dvojica vyzerala zamilovanejšia ako kedykoľvek predtým. „Verila som, že budem mať syna, verila som, že s ním prežijem krásne roky svojho života. Neverila som len, či ho národ pochopí,“ povedala pre Nový Čas dojatá Mórová, ktorá na Mokrého nešetrila chválou.

Čo som komu urobila

O to viac mnohých prekvapilo, keď len o dva mesiace neskôr známa dvojica ohlásila rozchod. „Spytovala som sa sama seba, čo som komu urobila, že som musela stretnúť tohto človeka. Na časť tejto otázky si už viem odpovedať,“ šokovala v rozhovore pre Madam Eva Diana Mórová.

