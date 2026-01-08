Po chlebíčkoch sa len tak zapráši. Domáca veka podľa Viki z Masterchefa zaujme na oslave aj v bežný deň
Upiecť ju môžete aj v teplovzdušnej fritéze.
Žiť zdravo podľa Viki z MasterChefa neznamená len jesť výživné jedlo, ale aj budovať si k nemu pozitívny vzťah a nezabúdať pritom ani na pohyb a seba samú. Obľúbená kuchárka, ktorá sa v známej kulinárskej šou prebojovala až do TOP 7, sa dnes o svoju cestu delí aj s ostatnými a pridáva tiež tipy, ako na to.
Telu dopraje, čo potrebuje
„Jesť zdravo pre mňa znamená, že dávam pozor, aby môjmu telu nič nechýbalo, počúvam svoje chute a nič si nezakazujem. Snažím sa to predať aj ostatným, ktorým pomáham zlepšovať vzťah k jedlu a celkovo k životu,“ vysvetlila pre magazín Apetit Viki, ktorá pracuje aj ako fitness trénerka.
Sama si prešla obdobím, kedy bolo jedlo pre ňu skôr nepriateľom, no dnes už kalórie horúčkovito neráta, práve naopak. Telu sa snaží v zdravej miere dopriať presne to, čo potrebuje a výnimky nerobí ani na oslavách, ku ktorým nezameniteľne patria tradičné domáce chlebíčky. Tým, ktorí by ich chceli povýšiť na nový level, Viki odporúča aj tento recept na domácu veku.
„Tento recept sa ti bude hodiť, pretože nie je nič lepšie ako chlebíčky na domácej veke. A ak hľadáš ten najlepší a najjednoduchší recept, tak musíš vyskúšať tento. Podarilo sa to naozaj luxusne a po chlebíčkoch sa len zaprášilo,“ vraví vo svojom videorecepte známa kuchárka. (Veka je biele nadýchané pečivo, ktoré slúži ako podklad na obložené chlebíčky, pozn. red.)