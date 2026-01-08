Po chlebíčkoch sa len tak zapráši. Domáca veka podľa Viki z Masterchefa zaujme na oslave aj v bežný deň - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po chlebíčkoch sa len tak zapráši. Domáca veka podľa Viki z Masterchefa zaujme na oslave aj v bežný deň
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 809 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po chlebíčkoch sa len tak zapráši. Domáca veka podľa Viki z Masterchefa zaujme na oslave aj v bežný deň

Viktorie Lipovčanová / Domáca veka.
Viktorie Lipovčanová / Domáca veka. — Foto: Instagram/viktorie_hrazdilkova

Upiecť ju môžete aj v teplovzdušnej fritéze.

Žiť zdravo podľa Viki z MasterChefa neznamená len jesť výživné jedlo, ale aj budovať si k nemu pozitívny vzťah a nezabúdať pritom ani na pohyb a seba samú. Obľúbená kuchárka, ktorá sa v známej kulinárskej šou prebojovala až do TOP 7, sa dnes o svoju cestu delí aj s ostatnými a pridáva tiež tipy, ako na to.

Telu dopraje, čo potrebuje

„Jesť zdravo pre mňa znamená, že dávam pozor, aby môjmu telu nič nechýbalo, počúvam svoje chute a nič si nezakazujem. Snažím sa to predať aj ostatným, ktorým pomáham zlepšovať vzťah k jedlu a celkovo k životu,“ vysvetlila pre magazín Apetit Viki, ktorá pracuje aj ako fitness trénerka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=621077306944049&set=pb.100071253561569.-2207520000&type=3

 

Sama si prešla obdobím, kedy bolo jedlo pre ňu skôr nepriateľom, no dnes už kalórie horúčkovito neráta, práve naopak. Telu sa snaží v zdravej miere dopriať presne to, čo potrebuje a výnimky nerobí ani na oslavách, ku ktorým nezameniteľne patria tradičné domáce chlebíčky. Tým, ktorí by ich chceli povýšiť na nový level, Viki odporúča aj tento recept na domácu veku.

„Tento recept sa ti bude hodiť, pretože nie je nič lepšie ako chlebíčky na domácej veke. A ak hľadáš ten najlepší a najjednoduchší recept, tak musíš vyskúšať tento. Podarilo sa to naozaj luxusne a po chlebíčkoch sa len zaprášilo,“ vraví vo svojom videorecepte známa kuchárka. (Veka je biele nadýchané pečivo, ktoré slúži ako podklad na obložené chlebíčky, pozn. red.)

Domáca veka podľa Viki:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…