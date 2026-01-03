Z toalety počul chichot a začal tušiť. Martin Harich a jeho Patrícia vstúpia do novej životnej etapy
Nová skladba má príznačný názov.
„Prvotný znak bol taký chichot z vecka,“ spomína Martin Harich s úsmevom na to, ako sa dozvedel, že ho čakajú veľké zmeny. Hudobník sa spoločne s partnerkou Patríciou teší na nové životné obdobie a s fanúšikom veľkú novinu prezradili mimoriadne originálnym spôsobom.
Spoznal ju na koncerte
Brunetku Patríciu spoznal Martin už ako tínedžer na jednom z jeho prvých koncertov v živote. „Vtedy som ešte chodil spievať s kapelou môjho otca,“ rozpamätáva sa spevák, ktorý vtedy ešte netušil, že práve ona bude tá pravá, u ktorej ho čaká láska a šťastie. Len si musel pár rokov počkať.
„Nie je to o tom, či je mediálne známa, ale o tom, že u nej nájdem pokoj a pohodu. To je pre muzikanta podľa mňa tá najväčšia výhra,“ priznal pre Super.cz Martin, ktorý je s Patríciou šťastný už viac ako 11 rokov a spoločne si užívajú život – obaja milujú cestovanie a dobrodružstvo.
Chichot z toalety
Po novom ich bude spájať aj niečo iné. Keď Martin pár dní po Vianociach lákal fanúšikov na novú pesničku, usiloval sa byť tajomný. „Názov zatiaľ nepoviem, nechcem spojlerovať,“ naznačoval hudobník a ukázalo sa, že na to má dobrý dôvod.