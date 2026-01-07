Stačí málo a výsledok vás prekvapí. Ivana Gáborík premieňa kel na pochúťku, ktorá mizne skôr ako čipsy
Jej recept je navyše plný živín.
Kučeravý kel je nabitý vitamínmi podporujúcimi imunitu. Obsahuje veľké množstvo vlákniny, ktorá prospieva črevám, zasýti na dlhší čas a zároveň je bohatý na vápnik, železo a horčík, ktoré sú dôležité pre zdravie svalov a kostí. Ivana Gáborík z neho práve preto pripravuje pochúťku, ktorá je nielen nízkokalorická, ale aj výborne chutí.
Potešíte nimi aj návštevu
„Ak máte doma deti, ktoré zeleninu veľmi nemusia, toto je trik, ktorý naozaj funguje. Kučeravý kel sa po upečení zmení na chrumkavé chipsy a zrazu mizne z taniera rýchlejšie než klasické zemiakové. Je mrazuvzdorný, takže v záhrade vám vydrží až do jari. Mráz jeho chuť ešte zlepšuje,“ vysvetlila známa tanečníčka na svojom Instagrame.
So svojím publikom často zdieľa tipy na chutné a rýchle jedlá a tento patrí medzi tie obľúbené. Chrumkavé čipsy z kučeravého kelu totiž môžu telu len prospieť a ich veľkou výhodou je aj jednoduchá a rýchla príprava. „Je to skvelý tip na rýchly, zdravý snack, či už pre rodinu, alebo pre návštevu. Minimum surovín, minimum práce a výsledok vás prekvapí,“ dodala.