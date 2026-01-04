Na tento chutný dezert už viacerí zabudli. Slonie slzy Jožky Zaukolcovej sú ukážkové aj vďaka presnosti
Príprava tejto pochúťky si vyžaduje opatrnú ruku.
Mala by mať tenký piškótový korpus, hladkú čokoládovú polevu a aby bol orieškový krém v nej dokonalý, orechy nesmú byť namleté príliš najemno ale ani nahrubo. Aj keď sa na typickú sloniu slzu časom takmer zabudlo, podľa cukrárky Jožky Zaukolcovej ide stále o jeden z najlahodnejších dezertov.
Jednoduchá príprava
Jeho príprava pritom vôbec nie je náročná a nevyžaduje žiadnu vedu. Pozor si však treba dávať na to, kam umiestnite olúpaný banán. Známa cukrárka radí, že je najlepšie položiť ho do dvoch tretín korpusu, aby po preložení vytvoril zo zákusku slzu.
V niektorých domácnostiach vonia tento zákusok už len spomienkami, inde sa na sviatky ešte stále pravidelne vypeká. Slonie slzy mnohým pripomínajú chvíle strávené v babkinej kuchyni a ak ešte stále s obľubou pripravujete tento dezert, neváhajte sa inšpirovať tipmi skúsenej cukrárky Jožky.