Zobúdzate sa s podráždenými očami a upchatým nosom? Problém môže byť u vás doma, upozorňuje alergológ
Na tieto veci si doma dajte veľký pozor.
Nie každý zdravotný problém má pôvod vonku. Aj keď sa peľová sezóna skončí a okná zostanú zatvorené, mnohí ľudia sa ráno prebúdzajú s podráždenými očami, kašľom či pocitom, že sa poriadne nenadýchli. Podľa odborníkov pritom nejde o výnimku. Počet ľudí, ktorých trápia celoročné alergie, rastie a vinníkov často nájdeme tam, kde ich najmenej čakáme – v interiéri vlastného domova.
Alergológ Rauno Joks upozornil na niekoľko bežných predmetov a miest v domácnosti, ktoré môžu dlhodobo zhoršovať zdravotný stav. Dobrou správou je, že ich odstránenie alebo obmedzenie býva jednoduchšie, než sa zdá, informuje New York Post.
Raj pre roztoče
Posteľ je symbolom oddychu, no zároveň ide o ideálne prostredie pre mikroskopické roztoče. Teplo, vlhkosť a drobné zvyšky kože, ktoré človek prirodzene stráca, im poskytujú ideálne podmienky na život. Nezdržiavajú sa len v matracoch a vankúšoch, ale aj v kobercoch, čalúnenom nábytku či plyšových hračkách.
Hoci ich voľným okom nevidíme, organizmus na ich prítomnosť reaguje. Typickými prejavmi sú upchatý nos, kýchanie alebo ranný kašeľ. Odborníci odporúčajú pravidelné pranie posteľnej bielizne a používanie ochranných obalov na matrace a vankúše, ktoré obmedzujú kontakt s alergénmi počas spánku.
Vlhkosť a srsť
Pozor by sme si mali dať aj na vzduch v domácnosti, ktorý sa počas roka výrazne mení. V lete býva príliš vlhký, v zime zas nadmerne suchý. Takéto výkyvy vytvárajú ideálne podmienky pre vznik plesní, ktoré sa môžu objaviť v kúpeľni, v klimatizácii alebo v menej vetraných kútoch za nábytkom. Pomôcť môže pravidelná výmena filtrov, používanie odvlhčovača v teplých mesiacoch a zvlhčovača počas zimy.
Ďalším častým spúšťačom alergií sú zvieracie lupiny. Stačí krátky kontakt so psom či mačkou a u citlivejších ľudí sa objavia nepríjemné príznaky. Tieto drobné častice kože sa šíria vzduchom a môžu sa do domácnosti dostať aj prostredníctvom oblečenia. Riešením sú čističky vzduchu s HEPA filtrami, častejšie vysávanie a obmedzenie pobytu zvierat v spálni.