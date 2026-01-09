Zobúdzate sa s podráždenými očami a upchatým nosom? Problém môže byť u vás doma, upozorňuje alergológ - Dobré noviny
Zobúdzate sa s podráždenými očami a upchatým nosom? Problém môže byť u vás doma, upozorňuje alergológ
Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Zobúdzate sa s podráždenými očami a upchatým nosom? Problém môže byť u vás doma, upozorňuje alergológ

— Foto: Freepik, @Drazen Zigic / Freepik, @freepik

Na tieto veci si doma dajte veľký pozor.

Nie každý zdravotný problém má pôvod vonku. Aj keď sa peľová sezóna skončí a okná zostanú zatvorené, mnohí ľudia sa ráno prebúdzajú s podráždenými očami, kašľom či pocitom, že sa poriadne nenadýchli. Podľa odborníkov pritom nejde o výnimku. Počet ľudí, ktorých trápia celoročné alergie, rastie a vinníkov často nájdeme tam, kde ich najmenej čakáme – v interiéri vlastného domova.

Alergológ Rauno Joks upozornil na niekoľko bežných predmetov a miest v domácnosti, ktoré môžu dlhodobo zhoršovať zdravotný stav. Dobrou správou je, že ich odstránenie alebo obmedzenie býva jednoduchšie, než sa zdá, informuje New York Post.

Raj pre roztoče

Posteľ je symbolom oddychu, no zároveň ide o ideálne prostredie pre mikroskopické roztoče. Teplo, vlhkosť a drobné zvyšky kože, ktoré človek prirodzene stráca, im poskytujú ideálne podmienky na život. Nezdržiavajú sa len v matracoch a vankúšoch, ale aj v kobercoch, čalúnenom nábytku či plyšových hračkách.

Foto: Freepik, @drobotdean

Hoci ich voľným okom nevidíme, organizmus na ich prítomnosť reaguje. Typickými prejavmi sú upchatý nos, kýchanie alebo ranný kašeľ. Odborníci odporúčajú pravidelné pranie posteľnej bielizne a používanie ochranných obalov na matrace a vankúše, ktoré obmedzujú kontakt s alergénmi počas spánku.

Vlhkosť a srsť

Pozor by sme si mali dať aj na vzduch v domácnosti, ktorý sa počas roka výrazne mení. V lete býva príliš vlhký, v zime zas nadmerne suchý. Takéto výkyvy vytvárajú ideálne podmienky pre vznik plesní, ktoré sa môžu objaviť v kúpeľni, v klimatizácii alebo v menej vetraných kútoch za nábytkom. Pomôcť môže pravidelná výmena filtrov, používanie odvlhčovača v teplých mesiacoch a zvlhčovača počas zimy.

Foto: Freepik, @freepik

Ďalším častým spúšťačom alergií sú zvieracie lupiny. Stačí krátky kontakt so psom či mačkou a u citlivejších ľudí sa objavia nepríjemné príznaky. Tieto drobné častice kože sa šíria vzduchom a môžu sa do domácnosti dostať aj prostredníctvom oblečenia. Riešením sú čističky vzduchu s HEPA filtrami, častejšie vysávanie a obmedzenie pobytu zvierat v spálni.

Neviditeľní škodcovia

