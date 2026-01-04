VIDEO: Milujem ťa tak ako pred 50 rokmi. Príbeh pani Klárky a jej chorého manžela dojme aj najsilnejších - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Milujem ťa tak ako pred 50 rokmi. Príbeh pani Klárky a jej chorého manžela dojme aj najsilnejších
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 825 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Milujem ťa tak ako pred 50 rokmi. Príbeh pani Klárky a jej chorého manžela dojme aj najsilnejších

— Foto: Instagram - @sanitka_splnenych_snu

Manželia prežili aj to najhoršie, čo môže rodičov postihnúť.

Niekedy nejde o veľké gestá, ďaleké cesty ani splnené sny v pravom slova zmysle. Niekedy ide „len“ o to, aby dvaja ľudia, ktorí spolu prežili celý život, mohli byť spolu až do konca. Príbeh pani Klárky a jej manžela, o ktorý sa podelila česká Sanitka splněných snů, vás nenechá chladnými.

Foto: Instagram - @sanitka_splnenych_snu

Prežili to najhoršie

Pani Klárku spoznala nová posila paliatívneho tímu vo Fakultnej Thomayerovej nemocnici v Prahe ako pacientku s onkologickým ochorením. V čase, keď sama bojovala s vážnou diagnózou, bol jej manžel hospitalizovaný v Psychiatrickej nemocnici Bohnice po jednom silnom prejave Alzheimerovej choroby. Zrazu bol každý z manželov inde. Oddelení a predsa dušou stále spolu.

Pani Jarka so Sanitkou prianí.
Prečítajte si tiež: Pani Jarke zostávajú len týždne života. Plní si sny a posledné chvíle na svete túži stráviť iba pozitívne

Pani Klárka rozprávala svoj príbeh potichu, bez pátosu. Celý život pracovala ako vrchná sestra na pľúcnej klinike, jej manžel sa venoval vlakovej pošte. Prezradila, že sú spolu 50 rokov – polstoročie lásky, spoločných dní, radostí aj starostí. Spolu už prežili aj to najhoršie, čo môže rodičov postihnúť – smrť jediného syna, ktorý zomrel pri nešťastnej náhode ako 20-ročný. Vtedy sa jeden druhého držali a držia sa dodnes.

Foto: Instagram - @sanitka_splnenych_snu

Teraz ich však osud na čas rozdelil. Každý v inom zdravotníckom zariadení a pani Klárku najviac trápila jediná myšlienka: že sa nestihli rozlúčiť. Že spolu nemohli byť. Že sa nemohli na seba pozrieť, chytiť sa za ruku, byť zasa „my“.

Sanitka, ktorá splnila sen

Prišiel však moment, keď sa do príbehu zapojila Sanitka splnených snov. A práve vtedy si všetci uvedomili, že to najväčšie prianie vlastne už zaznelo. Len nebolo vyslovené nahlas.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…