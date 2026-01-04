VIDEO: Milujem ťa tak ako pred 50 rokmi. Príbeh pani Klárky a jej chorého manžela dojme aj najsilnejších
Manželia prežili aj to najhoršie, čo môže rodičov postihnúť.
Niekedy nejde o veľké gestá, ďaleké cesty ani splnené sny v pravom slova zmysle. Niekedy ide „len“ o to, aby dvaja ľudia, ktorí spolu prežili celý život, mohli byť spolu až do konca. Príbeh pani Klárky a jej manžela, o ktorý sa podelila česká Sanitka splněných snů, vás nenechá chladnými.
Prežili to najhoršie
Pani Klárku spoznala nová posila paliatívneho tímu vo Fakultnej Thomayerovej nemocnici v Prahe ako pacientku s onkologickým ochorením. V čase, keď sama bojovala s vážnou diagnózou, bol jej manžel hospitalizovaný v Psychiatrickej nemocnici Bohnice po jednom silnom prejave Alzheimerovej choroby. Zrazu bol každý z manželov inde. Oddelení a predsa dušou stále spolu.
Pani Klárka rozprávala svoj príbeh potichu, bez pátosu. Celý život pracovala ako vrchná sestra na pľúcnej klinike, jej manžel sa venoval vlakovej pošte. Prezradila, že sú spolu 50 rokov – polstoročie lásky, spoločných dní, radostí aj starostí. Spolu už prežili aj to najhoršie, čo môže rodičov postihnúť – smrť jediného syna, ktorý zomrel pri nešťastnej náhode ako 20-ročný. Vtedy sa jeden druhého držali a držia sa dodnes.
Teraz ich však osud na čas rozdelil. Každý v inom zdravotníckom zariadení a pani Klárku najviac trápila jediná myšlienka: že sa nestihli rozlúčiť. Že spolu nemohli byť. Že sa nemohli na seba pozrieť, chytiť sa za ruku, byť zasa „my“.
Sanitka, ktorá splnila sen
Prišiel však moment, keď sa do príbehu zapojila Sanitka splnených snov. A práve vtedy si všetci uvedomili, že to najväčšie prianie vlastne už zaznelo. Len nebolo vyslovené nahlas.