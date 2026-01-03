Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu
Dnes je šťastná s mužom, ktorému nemusí nič dokazovať.
„Zostala som bez lásky a s dieťaťom,“ priznala. Herečka Anna Šišková prehovorila v podcaste To, nerieš moja… s otvorenosťou, ktorú si dovolí len človek, ktorý si už veľké bolesti v živote spracoval. Po rokoch sa vrátila k obdobiu, ktoré ju zásadne poznačilo – k času, keď ako veľmi mladá žena zostala sama s dieťaťom po vzťahu s hudobníkom Jarom Filipom.
Slúžka a pán
„Mala som dieťa a ten muž to dieťa chcel a opustil ma. Zostala som bez lásky a s dieťaťom. Normálne klasický príbeh slúžky a pána, príbeh z románu a milióna filmov,“ povedala bez hnevu, no s veľkou úprimnosťou. Dnes už necíti potrebu niekoho obviňovať, skôr pomenúva veci tak, ako ich cítila vtedy.
„Nebola som slúžka, ale bola som mladučká. Ja 19-ročná, on mal 34, bol to zrelý muž,“ spomínala na vzťah s Jarom Filipom, ktorý mal v tom čase manželku aj deti a hoci herečka nečakala, že sa hudobník rozvedie, chcela, aby sa zachoval ako chlap.
Trauma na celý život
„Nechal ma v tom a ja som to hrdinsky niesla, ale odniesla som si z toho traumu. Že ťa niekto môže takto obalamutiť, nechať a ty si odnášaš všetky tie následky,“ priznala v podcaste. Ako slobodná matka s malou Dorotkou vstupovala do dospelosti plná strachu a neistoty.