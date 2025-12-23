VIDEO: Ahoj, záchranka, ozval sa tichý hlások hrdinu. Duchaprítomného škôlkara obdivuje celá krajina
Po zavolaní rýchlej pomoci bežal zazvoniť aj k susedom.
Zapamätal si, čo má robiť a postaral sa, aby sa jeho mame nič nestalo. „Áno, leží, poďte rýchlo, veľmi rýchlo poďte, lebo už nebude dobre!“ Takto cez telefón súril malý chlapec z Budapešti záchranku, keď si uvedomil, že mama diabetička má problém. Škôlkar Medárd z maďarského hlavného mesta sa stal hrdinom a obdivuje ho celý svet, informovala v reportáži TV JOJ.
Štvorročný hrdina
Dispečer z operačného centra na druhom konci linky chlapca ubezpečil, že už idú. Pred príchodom sanitky sa spýtal, či mama dýcha. Iba štvorročný chlapec nezostal v pomykove ani vtedy a odpovedal hneď – dýchala a žmurkala. Nestratil sa ani pri otázke, či majú otvorené dvere pre záchranárov.
K dverám si prisunul stoličku, vyliezol na ňu a odomkol. Medárd dokonca zatvoril psa do svojej izby, aby sa ho záchranári nezľakli, a z vlastnej iniciatívy zaklopal susedom a oznámil to dispečingu. Dispečer jeho iniciatívu odobril so slovami: „Silno im zaklop!“ Keď záchranári dorazili, žena sa v dôsledku nízkej hladiny cukru nachádzala v bezvedomí.
Pripravila ho na stav núdze
Keďže mama malého hrdinu trpí cukrovkou, syna v minulosti preventívne inštruovala, čo robiť v prípade potreby. Ako sa ukázalo, syn to zvládol na jednotku s hviezdičkou. Ešte predtým, ako zavolal na stredisko rýchlej pomoci, priniesol mame vodu s cukrom. Číslo záchrannej služby poznal naspamäť.