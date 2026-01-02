Kráľovská historička: William a Kate sa k sebe po boji správajú úplne inak. Prezradili ich drobné gestá - Dobré noviny
Kráľovská historička: William a Kate sa k sebe po boji správajú úplne inak. Prezradili ich drobné gestá
Kráľovská historička: William a Kate sa k sebe po boji správajú úplne inak. Prezradili ich drobné gestá

Princezná Kate a princ William. — Foto: Instagram - @princeandprincessofwales

Takéto skúšky buď páry rozdelia, alebo ich ešte viac spoja.

Po náročnom období sa princ a princezná z Walesu opäť posúvajú vpred – tichšie, pomalšie, no viditeľne viac zosúladení než kedykoľvek predtým. Ľudia z ich blízkeho okolia hovoria, že po búrlivých a bolestných rokoch vyšli William a Kate z najväčšej skúšky pevnejší, prepojenejší a ľudskejší. Kráľovská historička Amanda Foremanová pre magazín People vysvetlila, že kráľovská dvojica sa dnes správa inak.

Celosvetový lynč

Minulý rok princ William otvorene priznal, že prežil najťažší rok svojho života. V tom čase sa tieto slová mohli zdať všeobecné, dnes však nadobúdajú jasné kontúry. Smrť kráľovnej Alžbety II., rodinné rozkoly, tlak verejnosti a napokon aj vážna choroba jeho otca a manželky. A práve rok 2024 bol pre kráľovskú rodinu zlomový.

Prečítajte si tiež: Po dvoch rokoch ticha prvýkrát verejne prehovorila. Princeznej Kate dali silu aj dôležité šperky

Vo februári kráľ Karol oznámil diagnózu rakoviny, a to v čase, keď princezná Kate už v tichosti bojovala s vlastným ochorením. Verejne o ňom prehovorila až v marci, no medzitým musela čeliť niečomu, čo by oslabilo aj tých najsilnejších: vlne špekulácií, konšpirácií a útokov na internete. „Nečelila len život ohrozujúcej chorobe – čelila celosvetovému lynču,“ zaznelo z úst historičky Foremanovej a pokračovala: „Bolo to očierňovanie charakteru.“

Popri tom všetkom museli William a Kate zostať pevnými rodičmi a nájsť správne slová pre princa Georgea, princeznú Charlotte a princa Louisa. Vysvetliť im pravdu, no nevystrašiť ich. „Na rodičovstvo neexistuje manuál,“ priznal William počas novembrovej cesty do Brazílie. „Skrývanie vecí pred deťmi väčšinou nefunguje,“ povedal otvorene o časoch, ktoré označil za najťažšie vo svojom živote.

Reč tela prezradí všetko

„To, čím si za posledné roky prešli, bolo nesmierne ťažké. Takéto skúšky buď páry rozdelia, alebo ich ešte viac spoja,“ prezradila historička, ktorá veľmi dobre vie, do akej skupiny patria William s Kate.

