Priniesol jej pokoj a bezpečie. Monika Bagárová je vďačná, že životom kráča práve s Leonardom
Česká speváčka je s podnikateľom Leonardom už niekoľko rokov.
Prežíva jedno z najkrajších životných období. Monika Bagárová, známa zo speváckej súťaže Superstar, prežila v minulosti náročný rozchod s MMA bojovníkom Makhmudom Muradovom.
Keď sa však zoznámila s podnikateľom Leonardom, všetko sa zase obrátilo na dobré. S ním tvorí harmonický pár už tri roky a je evidentné, že je šťastná a spokojná. Pred časom svojmu partnerovi venovala na svojom profile na sociálnej sieti aj láskyplné vyznanie. Stalo sa tak pri príležitosti jeho 35. narodenín, ktoré spoločne oslávili v Špindlerovom Mlyne.
Zamilovaná až po uši
Po rozpade vzťahu s Makhmudom Muradovom sa Monika rozhodla všetok svoj čas a lásku venovať dcérke Rumii. Jej spokojnosť bola pre ňu na prvom mieste.
No aj na mladú speváčku sa po čase usmialo šťastie, stretla totiž charizmatického podnikateľa z Karlových Varov Leonarda Lekaja. „Je to veľmi vážne. Monika je zamilovaná až po uši. Už došlo aj na zoznámenie s rodičmi,“ prezradil vtedy portálu Extra.cz zdroj z ich okolia.