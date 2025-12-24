Muža jej predpovedala veštica. Bibiana Ondrejková sa na Števa mohľa spoľahnúť aj počas medvedieho spánku
Bibi a Štefan boli v manželskom zväzku desať rokov.
Ku kartárke Vlastičke pôvodne mala ísť jej mamina, napokon za ňou zašla sama. Tá jej predpovedala svadbu a muža v uniforme, ktorý bude mať v mene písmeno Š. „Absurdné," pomyslela si Bibiana Ondrejková a na mysterióznu veštbu zabudla. Prekvapená si na ňu spomenula až v momente, keď sa začala stretávať so Števkom.
Len čas preverí, či je to osudová láska, aj keď nám to tak pripadá, hovorievala o vzťahu s mužom, s ktorým napokon strávila v manželskom zväzku celých desať rokov. Herečke, ktorej hlas sme si všetci zamilovali v seriáli Priatelia, to napokon nevyšlo a či sa aktuálne po jej boku nachádza nejaký nový partner, nie je nateraz známe. Novej láske sa však údajne nebráni.
Najprv rozchod, potom smrť
Bibiana Ondrejková, ktorá v apríli oslávila svoje 53. narodeniny, vyrastala podľa vlastných slov v rodine, v ktorej vždy fungovali ako zohratý tím. „Nech sa stalo čokoľvek, boli to rodičia, ktorí stáli pri mne a dodnes mi nezištne pomáhajú,“ spomínala ešte v roku 2004 v rozhovore pre Nový Čas.
O to krutejší bol neskorší odchod jej milovaného otca na večnosť. Jeho smrť ju zrazila k zemi a umelkyňa si v tom čase prechádzala ťažkým životným obdobím. Hoci Vladimír Ondrejka nebol Bibiným biologickým otcom, len nevlastným, mali veľmi silný a vrúcny vzťah. Bola to ďalšia rana do jej už krvácajúceho srdca, pred otcovou smrťou sa jej totiž rozpadlo desaťročné manželstvo s mužom jej života.
Vo zvyškoch kávy bolo písmeno š
Svoju veľkú lásku Štefana Pogányho stretla Bibiana v práci a údajne jej ho predpovedala veštica aj kamarátky. „Bola to pani Vlastička zo Senice a pôvodne k nej mala ísť mamina. Ale „prsty“ v tom majú aj Slávka Halčáková a Helena Geregová, ktoré mi veštili z kariet. Takže všetky tri dámy sa zhodli na tom, že vidia svadbu a muža v uniforme, čo som ja považovala za absurdné. No nakoniec, dá sa to vyložiť aj ako oblek, pretože Štefko ho nosí do práce stále. A pani Vlastička mi vo zvyškoch kávy ukázala aj písmeno Š. Vraj ho môj vyvolený bude mať v mene,“ prezradila herečka s tým, že na veštbu si spomenula až potom, ako sa so Števom začala stretávať.
Obaja sa síce poznali už niekoľko rokov, no iskra preskočila až neskôr. „Zrazu sme sa stretli v správnom čase a na správnom mieste,“ dodala ďalej Bibiana Ondrejková.