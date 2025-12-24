Muža jej predpovedala veštica. Bibiana Ondrejková sa na Števa mohľa spoľahnúť aj počas medvedieho spánku - Dobré noviny
Muža jej predpovedala veštica. Bibiana Ondrejková sa na Števa mohľa spoľahnúť aj počas medvedieho spánku
Muža jej predpovedala veštica. Bibiana Ondrejková sa na Števa mohľa spoľahnúť aj počas medvedieho spánku

Bibiana Ondrejková považovala lásku s manželom za osudovú. Vpravo s Martinom Rumanom.
Bibiana Ondrejková považovala lásku s manželom za osudovú. Vpravo s Martinom Rumanom. — Foto: Instagram @ bibianaondrejkovaa

Bibi a Štefan boli v manželskom zväzku desať rokov.

Ku kartárke Vlastičke pôvodne mala ísť jej mamina, napokon za ňou zašla sama. Tá jej predpovedala svadbu a muža v uniforme, ktorý bude mať v mene písmeno Š. „Absurdné," pomyslela si Bibiana Ondrejková a na mysterióznu veštbu zabudla. Prekvapená si na ňu spomenula až v momente, keď sa začala stretávať so Števkom. 

Len čas preverí, či je to osudová láska, aj keď nám to tak pripadá, hovorievala o vzťahu s mužom, s ktorým napokon strávila v manželskom zväzku celých desať rokov. Herečke, ktorej hlas sme si všetci zamilovali v seriáli Priatelia, to napokon nevyšlo a či sa aktuálne po jej boku nachádza nejaký nový partner, nie je nateraz známe. Novej láske sa však údajne nebráni.

Foto: Wikimedia Commons, Pavol Frešo

Najprv rozchod, potom smrť

Bibiana Ondrejková, ktorá v apríli oslávila svoje 53. narodeniny, vyrastala podľa vlastných slov v rodine, v ktorej vždy fungovali ako zohratý tím. „Nech sa stalo čokoľvek, boli to rodičia, ktorí stáli pri mne a dodnes mi nezištne pomáhajú,“ spomínala ešte v roku 2004 v rozhovore pre Nový Čas.

Bibiana Ondrejková na lásku nezanevrela. Vpravo s kolegom Brunom Ciberejom.
Prečítajte si tiež: Chlapa jej predpovedala veštica aj kamarátky. Bibiana Ondrejková prezradila, akých mužov miluje

O to krutejší bol neskorší odchod jej milovaného otca na večnosť. Jeho smrť ju zrazila k zemi a umelkyňa si v tom čase prechádzala ťažkým životným obdobím. Hoci Vladimír Ondrejka nebol Bibiným biologickým otcom, len nevlastným, mali veľmi silný a vrúcny vzťah. Bola to ďalšia rana do jej už krvácajúceho srdca, pred otcovou smrťou sa jej totiž rozpadlo desaťročné manželstvo s mužom jej života. 

Vo zvyškoch kávy bolo písmeno š

Svoju veľkú lásku Štefana Pogányho stretla Bibiana v práci a údajne jej ho predpovedala veštica aj kamarátky. „Bola to pani Vlastička zo Senice a pôvodne k nej mala ísť mamina. Ale „prsty“ v tom majú aj Slávka Halčáková a Helena Geregová, ktoré mi veštili z kariet. Takže všetky tri dámy sa zhodli na tom, že vidia svadbu a muža v uniforme, čo som ja považovala za absurdné. No nakoniec, dá sa to vyložiť aj ako oblek, pretože Štefko ho nosí do práce stále. A pani Vlastička mi vo zvyškoch kávy ukázala aj písmeno Š. Vraj ho môj vyvolený bude mať v mene,“ prezradila herečka s tým, že na veštbu si spomenula až potom, ako sa so Števom začala stretávať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obaja sa síce poznali už niekoľko rokov, no iskra preskočila až neskôr. „Zrazu sme sa stretli v správnom čase a na správnom mieste,“ dodala ďalej Bibiana Ondrejková.

Všetko bolo zrazu iné

Článok pokračuje na ďalšej strane...

