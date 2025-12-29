Pri jej smažení robíme chybu, ktorá ničí chuť. Kuchárka prezradila, ako zo slaniny vyťažiť čo najviac
Mnohých prekvapí aj to, čo sa stane so slaninou, ktorú dáte na panvicu tesne po vybratí z chladničky.
Niektorí ich majú radi na sladko, iní na slano, no u mnohých platí, že sú základom dňa. Raňajky sa aj v rannom zhone dajú pripraviť tak dobre, že si na nich pochutí celá rodina. Stačí si len osvojiť triky skúsených kuchárov, ktorí pri varení nič nenechajú na náhodu, čo platí aj v prípade slaniny. Tá spolu s vajíčkami a fazuľou tvorí neodmysliteľnú súčasť anglických raňajok, ktoré si obľúbili ľudia po celom svete.
Zaváži aj výber panvice
Príprava tejto pochúťky nie je žiadna veda, no pri jej vysmážaní často robíme chybu, ktorou zbytočne limitujeme jej potenciál. Autorka rýchlych a jednoduchých receptov McKenna Pulda sa preto na svojom blogu venuje aj tejto problematike a priaznivcom prezradila, čomu sa pri opekaní slaniny treba oblúkom vyhýbať.
Prvým dôležitým krokom je podľa nej výber panvice, na ktorej chcete slaninu vysmážať. „Najdokonalejšiu slaninu pripravíte na liatinovej panvici. Rovnomerne udržiava teplo a to znamená, že namiesto pripálenia roztopí slaninu na tuk a jej plátky tak budú krásne opečené, chrumkavé a slané,“ vysvetľuje známa kuchárka na svojom blogu s názvom Simplicity and a Starter.
Hlavne sa neponáhľajte
Údená, neúdená, ochutená, tenká alebo na hrubo nakrájaná, to všetko je podľa nej iba vec preferencie, no pokiaľ ide o vysmážanie, nikdy to nerobte hneď v momente, keď slaninu vytiahnete z chladničky.