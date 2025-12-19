Keď prišla s nulou na účte, od hladu napísala hit. Jana Kirschner našla šťastie pri dvoch diplomatkách - Dobré noviny
Keď prišla s nulou na účte, od hladu napísala hit. Jana Kirschner našla šťastie pri dvoch diplomatkách
Keď prišla s nulou na účte, od hladu napísala hit. Jana Kirschner našla šťastie pri dvoch diplomatkách

Jana Kirschner.
Jana Kirschner. — Foto: Facebook - Jana Kirschner

V jednom momente si na protest oholila hlavu.

Prišla na Slovensko s prázdnymi vreckami, bez peňazí a s neistou budúcnosťou. Hudba ju živila, ale realita bola tvrdá – podpísané nevýhodné zmluvy a hektické turné ju vyčerpávali. Napriek tomu našla Jana Kirschner pred 16 rokmi to, čo sa peniazmi kúpiť nedá: lásku, rodinu a pocit domova. S partnerom Eddiem sa stali rodičmi, hoci po tom nikdy netúžila a aj keď sa dnes pohádajú, majú dve diplomatky, ktoré ich vždy uzmieria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedem mesiacov v nemocnici

„Asi nebudem hovoriť, že som bola jednoduché dieťa. Bola som veľmi premýšľavé dieťa,“ priznala v podcaste Mamagang Jana Kirschner, ktorú najviac ovplyvnilo obdobie, keď mala sedem rokov. Vtedy jej diagnostikovali ochorenie s dlhým názvom Schönleinova-Henochova purpura. „Mama sedela na posteli, a keď mi oznamovala, že musím do nemocnice, v očiach sa jej leskli slzy. Možno som aj ja mala strach, ten jej však bol oveľa väčší,“ spomínala v minulosti pre Denník N na sedem mesiacov, ktoré strávila v nemocnici.

Prečítajte si tiež: Nemohla jesť a každý deň vracala. Katka Knechtová po odchode z Pehy musela dokazovať, že na to má

„Aj keď by sa to mohlo zdať ako traumatická skúsenosť pre dieťa, pre mňa to bola skúsenosť, z ktorej čerpám dodnes. Bolo to veľmi emotívne, lebo sme si tam navzájom často zachraňovali životy. Nie ja osobne, ale mnohé deti mali oveľa ťažšie diagnózy,“ vravela o období, keď prvýkrát videla deti s leukémiou a našla v nich blízkych priateľov. „Napriek tomu to bolo jedno z najbohatších období môjho detstva. Zistila som, že deti sú neuveriteľne silné a fantastické bytosti, a naučila som sa veľkej samostatnosti,“ prezradila Jana Kirschner, ktorá už ako 17-ročná odišla z domu do Bratislavy, aby prerazila s hudbou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpíš, alebo choď domov

„V tom období všetci hľadali „druhú Mariku Gombitovú“ alebo „druhú Barbaru Haščákovú“. Barbara bola vtedy veľká mladá hviezda a potom som prišla do života ľudí ja,“ spomínala speváčka, ktorej slovenský hudobný skladateľ Gabriel Dušík po prvej skúške povedal: „Dnes to nebolo bohviečo, ale je tam potenciál.“

Marika Gombitová s Albertom
Prečítajte si tiež: Nemôžem mať ženu na vozíčku, povedal muž jej života. Marika Gombitová a Alberto plánovali aj adopciu

Jana Kirschner však bola veľmi mladá a hneď podpísala veľmi nevýhodne zmluvy. „Podpíš, alebo ideš naspäť domov vlakom,“ povedali jej.

