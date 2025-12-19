FOTO: Sebastián spod Tatier zachytil vzácne nebeské divadlo. Mrazivé ráno vyzeralo ako zo sci-fi filmu
Svetelné stĺpy sa objavili nad Kostolom svätého Mikuláša.
Ešte bola tma, mráz štípal do tváre a dedina pod Tatrami sa len pomaly prebúdzala. Vtom sa na oblohe objavili zvláštne svetelné línie, akoby niekto do krajiny kreslil svetelné stĺpy. Prírodné divadlo, ktoré miestni spočiatku považovali za optický klam, sa podarilo zachytiť 21-ročnému Sebastiánovi Firekovi zo Šuňavy v okrese Poprad. Ako informovali tvnoviny.sk, fotografia vznikla úplnou náhodou v skorých ranných hodinách, keď sa mladý študent chystal na cestu do školy.
Nezvyčajný jav
„Bolo chladno a nechcelo sa mi veľmi vstávať. Keď som však vyšiel z domu, okamžite som zbadal nezvyčajný svetelný jav,“ prezradil pre Markízu Sebastián, ktorý študuje na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Pred sebou mal vyše dvojhodinovú cestu z východného Slovenska. Pohľad, ktorý sa mu po vyjdení z domu naskytol, ho však rýchlo zbavil únavy.
Najskôr si všimol jemné svetelné čiary na východnej strane obce. Keď sa potom otočil opačným smerom, pochopil, že ide o niečo výnimočné. „Nad kostolom boli svetelné stĺpy mimoriadne výrazné. V tej chvíli som neváhal a bežal som po fotoaparát,“ opísal.
Jedinečnú atmosféru záberu dotvárajú staré stodoly, historické budovy a siluety stromov, ktoré spolu so svetlom vytvárajú až magickú scenériu. Sebastián sa fotografii prírody a krajiny venuje dlhodobo, preto vedel, že nemá veľa času. „Uvedomoval som si, že ide o krátky moment. Tento jav môže zmiznúť v priebehu minút,“ uviedol.
Čo sú svetelné stĺpy?
Na sociálnych sieťach sa medzičasom začali objavovať reakcie miestnych. „Ráno som sa čudovala cestou do práce, čo sú to za čiary,“ písala jedna z obyvateliek. Iní sa zhodovali, že pohľad na oblohu „vyzeral ako zo sci-fi filmu“.