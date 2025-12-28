Keď ju pobozkal učiteľ, trest dostala ona. Známa dievčina svoju minulosť dokázala spracovať a zmenila sa
O niektorých veciach, ktoré zažila, dokázala hovoriť až s odstupom času.
O dievčine na fotografii si niektorí myslia, že v živote všetko dostala zadarmo. Narodila sa síce do majetnej rodiny, no jej detstvo ani zďaleka nebolo také ružové, ako sa môže zdať. Keď v období dospievania začala rebelovať a potajomky sa v noci vykrádala z domu, rodičia sa rozhodli, že ju pošlú na internátnu školu. Práve tam sa však odohrali udalosti, o ktorých dokázala otvorene prehovoriť až po rokoch.